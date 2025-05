Fallout: Serien-Star verrät, wie lange die Show mindestens noch laufen könnte - und das hält uns locker bis Fallout 5 über Wasser

Die Geschichte von Maximus steht erst noch am Anfang, denn sie soll noch einige Staffeln andauern. (Bild: © Kilter Films, Bethesda Game Studios, Amazon MGM Studios)

Die Dreharbeiten für die zweite Fallout-Staffel von Amazon Prime wurden kürzlich beendet, was uns gespannt in die Zukunft der Serie blicken lässt. Die hat sogar schon eine bestätigte dritte Staffel in petto und selbst danach könnten noch weitere Folgen kommen. Das lässt zumindest eine Aussage von Aaron Moten vermuten, der die Rolle des Stählernen Bruders Maximus spielt.

Der Plot von Maximus soll bis Staffel 5 oder 6 dauern

Konkret geht es um einen Auftritt von Moten an der Comic Con Liverpool vom Mai 2025. Dort spricht er über seine Rolle Maximus und deren Zukunft. Die soll noch ein ganzes Weilchen andauern – laut Moten bis hin zu einer fünften oder sechsten Staffel.

Im folgenden Video auf Reddit hält ein User die entsprechende Stelle fest:

Demnach soll Moten vor Beginn der Dreharbeiten sowohl den Anfangs- als auch den Endpunkt seines Charakters erfahren haben. Der Endpunkt liege aktuell noch in entfernter Zukunft:

„Der Endpunkt hat sich nicht geändert, aber es ist die fünfte oder sechste Staffel. Wir haben schon immer gewusst, dass wir bei der Entwicklung unserer Charaktere Zeit lassen.“

Wie der Anfangspunkt von Maximus aus der Stählernen Bruderschaft aussieht, seht ihr in der ersten Staffel:

3:17 Die Fallout-Serie erscheint früher als angekündigt und bricht mit einer anderen Amazon Prime-Regel

Die Aussage von Moten ist noch lange keine Bestätigung für die besagten fünften und sechsten Staffeln. Schließlich ist es nicht allein von den Schauspieler*innen und Showrunnern abhängig, ob eine Serie weitergeht. Sie muss auch erfolgreich sein und genügend finanzielle Einnahmen generieren.

Es ist jedoch ein gutes Zeichen für Fans der Serie, dass zumindest Pläne für weitere Staffeln abseits der dritten, bereits bestätigten vorliegen. Auch, dass die Reise der Charaktere von Anfang an festgelegt wurde und nicht spontan auf Kosten deren Glaubwürdigkeit entschieden wird.

Starttermin für Staffel 2 bekannt

Die Veröffentlichung der zweiten Fallout-Staffel steht in der Zwischenzeit ebenfalls fest. Und zwar soll es bereits dieses Jahr weitergehen, konkret im Dezember 2025. Das genaue Datum steht noch aus.

