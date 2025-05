Amazon überrascht uns komplett: Fallout Staffel 2 kommt noch dieses Jahr - und es gibt noch einen weiteren Knaller

Staffel 2 der Fallout-Serie hat ein Release-Fenster.

Nachdem Brände in Kalifornien die Dreharbeiten der 2. Staffel von Amazon Primes Fallout-Serie stark beeinträchtigt hatten, stapeln sich nun die guten Nachrichten: Erst vor wenigen Tagen berichteten wir davon, dass die Dreharbeiten für die kommenden neuen Folgen abgeschlossen sind – und nun kennen wir den Start-Zeitraum für Staffel 2.

Fallout Season 2 - Start im Dezember 2025

Staffel 2 der Fallout-Serie startet im Dezember 2025 auf Amazon. Dies wurde völlig überraschend via Variety bekanntgegeben. Wir und viele andere sind zuvor davon ausgegangen, dass die neuen Folgen erst im Frühjahr 2026 an den Start gehen, doch jetzt bekommen wir ein radioaktiv verseuchtes Weihnachtswunder!

Einen konkreten Starttermin für die 2. Staffel hält Amazon bislang allerdings geheim.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Autoplay

Frisch zur Bekanntgabe des Release-Monats dürfen wir uns über zwei neue Teaser freuen, in denen unsere drei liebsten Wasteland-Überlebenden Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und der Ghul (Walton Goggins) zu sehen sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Fallout - Dritte Staffel bekommt grünes Licht

Das war's aber noch nicht mit den guten Nachrichten. Denn jetzt haben wir außerdem die Gewissheit, dass die Endzeitserie offiziell um eine dritte Staffel verlängert wird.

Fallout - Season 3 kommt also. Dies verkündet Vernon Sanders, Global Head of Television bei Amazon MGM Studios. Das Unternehmen sei erfreut darüber, bereits vor dem Start von Season 2 eine dritte Staffel bestätigen zu können:

Wir sind absolut begeistert, dass unsere weltweiten Prime Video-Kund*innen tiefer in die wunderbar surreale und fesselnde Welt von Fallout eintauchen können.

Mehr zum Thema Fallout Staffel 2: Release, Story und was wir bisher wissen von Eleen Reinke

Mehr über die dritte Staffel ist allerdings nicht bekannt. Season 2 entführt Lucy und Co. zunächst in den staubigen Wüstensand von New Vegas, das Fans der Reihe bereits aus dem Obsidian-Rollenspiel Fallout: New Vegans kennen. Mehr Infos zu Staffel 2 findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die zweite Staffel der Fallout-Serie?