Fallout-Serie - Für Season 2 hat sich Amazon scheinbar den Kevin allein zu Haus-Star ins Boot geholt

Vor allem diejenigen unter euch, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, dürften die Filme Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York kennen. Schauspieler Macaulay Culkin, der damals noch als kleiner Junge dem Banditen-Duo das Leben schwer machte, ist mittlerweile aber gar nicht mehr so klein. Der ehemalige Kinderstar ist heute 44 Jahre alt und verdient sein Geld weiterhin als Schauspieler – und wurde wohl von Amazon für die zweite Fallout-Staffel engagiert.

'Kevin' allein im Ödland?!

Wie Deadline exklusiv berichtet, scheint Macaulay Culkin eine Rolle in der zweiten Staffel der erfolgreichen Amazon-Serie Fallout zu besetzen. Das sagen zumindest ihre vertraulichen Quellen. Offiziell bestätigt wurde das bislang nicht.

Wen soll Macaulay Culkin in Fallout spielen? Viel zu seinem mutmaßlichen Charakter ist nicht bekannt. Angeblich soll er aber eine Art "verrücktes Genie" spielen. Dabei handelt es sich offenbar um eine "wiederkehrende Rolle". Sofern das stimmt, werden wir ihn also in gleich mehreren Folgen und eventuell sogar in einer möglichen Folgestaffel zu sehen bekommen.

Wem Macaulay Culkin und seine Star-Rolle Kevin nichts sagt, wird vielleicht beim Namen Kieran Culkin hellhörig. Der Bruder des Schauspielers hat zuletzt in der Erfolgsserie Succession für viel Aufsehen gesorgt. Und auch die anderen Geschwister von Culkin arbeiten in der Filmbranche.

Macaulay Culkin ist vor allem für seine Rolle Kevin in Kevin - Allein zu Haus (1990) und Kevin - Allein in New York bekannt. Während seiner Kinderstar-Tage spielte er noch in Filmen wie My Girl - Meine erste Liebe und Richie Rich mit. Später folgten Auftritte in Serien wie Will & Grace und American Horror Story.

Zuletzt hatte er in der Animationsserie Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie den Charakter Dr. Plowp synchronisiert, die seit Anfang des Jahres auf Amazon Prime Video läuft. Macaulay Culkin hat also bereits mit Amazon zusammengearbeitet.

Auch wenn Deadline durchaus über vertrauenswürdige Quellen verfügt, sollten wir dieses Gerücht mit Vorsicht genießen. Sofern eine offizielle Stellungnahme folgt, werden wir euch in diesem Artikel darüber informieren.

Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel sitzt Amazon bereits an der zweiten Fallout-Staffel. Alles, was wir bislang dazu wissen, haben wir in unserer oben verlinkten Übersicht zur Serie zusammengefasst.

Wie würdet ihr das finden, wenn Macaulay Culkin tatsächlich dem Cast der Fallout-Serie beitritt?