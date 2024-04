Fallout-Serie: Stirbt der Hund? Hier gibt's die spoilerfreie Antwort

Wer Dogmeat aus den Fallout-Spielen kennt, dem dürfte auch der Hund in der Serie schnell ans Herz wachsen.

Hunde gehören seit jeher zu den Fallout-RPGs. Schon im ersten Teil war ein Vierbeiner namens Dogmeat als optionaler Companion dabei und auch in Fallout 3 und Fallout 4 gab es einen Begleiter mit diesem Namen.

Da hat es sich natürlich auch die Amazon-Serie nicht nehmen lassen, einen tierischen Charakter einzubringen. Da die Welt von Fallout aber ziemlich brutal ist, wollt ihr vielleicht vor dem Schauen lieber sicher gehen, ob der Hund auch überlebt. Wir geben euch hier die möglichst spoilerfreie Antwort.

Stirbt der Hund in der Fallout-Serie?

Warnung: In diesem Artikel wird auch Tiermisshandlung/Gewalt gegen Tiere thematisiert!

Der Hundebegleiter mit dem Namen CX404, oder Four, wie sie auch genannt wird, taucht bereits in der zweiten Folge der ersten Staffel auf. Hier wird auch ihre tiefe Bindung zu einem der anderen Charaktere, dem Wissenschaftler Siggi Wilzig, bereits deutlich.

Eigentlich soll Four nämlich schon als Welpe eingeäschert werden, weil sie zu klein war. Wilzig rettet sie aber und sie wächst zu seiner ständigen Begleiterin heran. Wer sich jetzt Sorgen macht, dass Four deshalb in der Serie stirbt, um für eine emotionale Reaktion bei Zuschauer*innen zu sorgen, den können wir beruhigen.

CX404/Four überlebt die komplette erste Staffel der Fallout-Serie.

Das heißt allerdings nicht, dass es keine Gewalt gegen Tiere und insbesondere Hunde gibt. Wir gehen im folgenden Abschnitt ins Detail, damit ihr entscheiden könnt, ob diese Szenen für euch ein Grund sind, die Serie nicht zu schauen.

Achtung, aber hier folgen konkretere SPOILER zur ersten Staffel der Fallout-Serie!

In den ersten Minuten der zweiten Folge ist nämlich bereits zu sehen, wie ein anderer Welpe eingeäschert wird. Die Szene ist nur sehr kurz und fokussiert sich nicht auf das Leiden des Welpen, es wird aber deutlich, was hier gerade passiert.

Auch Four selbst wird in der Serie verletzt, ebenfalls in der zweiten Folge. Während der Schießerei in Filly greift die Hündin nämlich den Ghul an, der ihr dann ein Messer in die Seite rammt. Der Ghoul heilt sie später und sie begleitet ihn.

Auch weitere Tiere werden im Verlauf der Serie verletzt oder getötet, dabei handelt es sich allerdings um mutierte Wesen wie einen Yao Guai (ein aggressiver, mutierter Bär) oder riesige Kakerlaken.