Wer ist in Fallout wirklich Schuld am nuklearen Krieg? Die TV-Serie scheint das endlich zu beantworten

In Fallout dreht sich seit jeher alles um die Zeit nach der Atombombe, aber wer hat sie zuerst gezündet?

Fallout trägt die Katastrophe schon im Namen: Sowohl die Games als auch die Verfilmung spielen in der Zeit nach der atomaren Apokalypse. Die Atombomben sind gefallen und haben die Erde so gut wie unbewohnbar gemacht. Mehrere hundert Jahre später haben sich die wenigen Überlebenden wieder so eine Art Vorstufe der Zivilisation aufgebaut.

Aber eine Frage bleibt bis heute ungeklärt: Wer eigentlich zuerst die Atombomben gezündet hat, wird auch in der Amazon-Serie nicht explizit beantwortet, aber angedeutet.

Die Fallout-Serie klärt womöglich eine der größten Fragen der gesamten Reihe

Darum geht's: In der Welt von Fallout ist es zu einem goldenen Atom-Zeitalter gekommen, das dafür gesorgt hat, dass quasi alles durch nukleare Energie angetrieben wurde und vieles auf dem Stand der 1950er Jahre verblieben ist. 2077 wurde dann allerdings der sogenannte Große Krieg zwischen USA und China ausgefochten, der nur einen einzigen Tag gedauert hat und beinahe die ganze Welt zerstört hat.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Wer hat den nuklearen Erstschlag zu verantworten? Diese Frage treibt viele Fans schon seit dem ersten Spiel der Reihe um. Bisher gab es einfach keine abschließende Antwort darauf. Ein Entwickler des ersten Fallout-Spiels namens Tim Cain hat zwar gesagt, es sei China gewesen, aber einige spätere Spiele, an denen er nicht mehr beteiligt war, sind von vielen Fans genau gegenteilig interpretiert worden.

Die Serie liefert womöglich die Antwort: Laut Bethesda zählt die Amazon-Serie Fallout genauso zum Kanon wie die bisherigen Spiele, dementsprechend schrillen hier sämtliche (Bomben-)Alarmglocken. In einer der letzten Folgen gibt es nämlich diverse Flashbacks, die des Rätsels Lösung beinhalten könnten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

In einer Rückblende spricht Cooper Howards Frau Barb mit einigen anderen Vault-Tec-Bossen und bringt die Idee ins Spiel, einfach selbst die Bombe zu zünden. Das sei der ideale Weg, dafür zu sorgen, dass die Firma mit ihren Bunkern wieder richtig dick ins Geschäft einsteigen könnte.

"Ein nukleares Event wäre eine Tragödie, aber auch eine Gelegenheit. Vielleicht sogar die größte Gelegenheit, denn wenn wir die einzigen sind, die noch übrig bleiben, gibt es keinen, gegen den man kämpfen muss. Ein echtes Monopol."

Das klingt extrem finster, würde aber natürlich sehr gut zu den üblen Machenschaften der Vault-Tec-Firma und der Welt von Fallout passen. Eine explizite, eindeutige Antwort auf die Frage, wer am Atomkrieg und dem Fallout Schuld ist, gibt es zwar immer noch nicht.

Vielleicht waren es aber weder China noch die USA, sondern vielmehr einfach ein besonders skrupelloser Mega-Konzern in Form von Vault-Tec (via: Rock Paper Shotgun).

Womöglich liefert Staffel 2 die Antwort, auf die Fans schon so lange gewartet haben und es war doch eine der beiden großen Kriegsparteien. Aber angesichts der Inszenierung dieses Moments und dem bedeutungsschwangeren Drumherum könnte es auch gut und gerne wirklich Vault-Tec gewesen sein.

Und wer weiß, vielleicht wird das ja in einer hoffentlich bald offiziell angekündigten zweiten Staffel dann auch ganz konkret nochmal beleuchtet.

Was denkt ihr, wer in Fallout dafür verantwortlich sein soll, dass alles so kaputt und verstrahlt ist?