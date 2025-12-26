Vault oder Ödland? Die Fallout-Stars finden, dass der Vault "wie ein 5-Sterne-Hotel" ist - wie würdet ihr euch entscheiden?

Die Fallout-Stars diskutieren im Instagram-Clip: Vault-Luxus oder Ödland-Realität - wo würden sie lieber ihre Tage verbingen? (© Amazon)

Am 17. Dezember 2025 kehrte die Fallout-Serie mit der zweiten Staffel zurück und führt euch nach New Vegas, das Fans der Spiele bereits aus dem gleichnamigen Spiel zur Genüge kennen dürften.

Natürlich nutzen die Schauspieler*innen rund um Ella Purnell (Lucy MacLean), Aaron Moten (Maximus) und Walton Goggins (Cooper Howard / Der Ghul) den Anlass auch, um brennende Frage der Community zu beantworten.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

"Jeder, der was anderes sagt, belügt sich selbst"

In einem kurzen Instagram-Reel unserer Schwesterseite Moviepilot geht es um die Frage, wo die Fallout-Stars lieber leben würden: im Vault oder im Ödland? Alle drei Darsteller*innen haben hierzu eine klare Meinung.

Für Purnell kann es an dieser Stelle keine zwei Meinungen geben: Wie aus der Pistole geschossen ruft die Lucy-Darstellerin Vault als den besseren Ort zum Leben heraus - wer was anderes sagt, "belügt sich selbst". Immerhin gibt es dort eine warme Dusche und Mahlzeit, die im Ödland vermutlich nicht ganz so einfach zu bekommen sind.

Auch Goggins, der in der Fallout-Serie Cooper Howard alias Der Ghul verkörpert, schließt sich dieser Einschätzung an. Der Vault sei beinahe "so etwas wie ein 5-Sterne-Hotel", dem für diese Kategorisierung eigentlich nur noch der Pool fehlt.

Purnell wendet aber auch ein, dass wir uns nicht sicher können, dass im Vault tatsächlich kein Schwimmbecken integriert ist. Ein Tennisplatz wäre aber zu viel des Guten.

Wo Maximus-Darsteller Aaron Moten lieber leben würde, geht aus dem kurzen Clip nicht hervor. Aber wie sieht's eigentlich bei euch aus? Würdet ihr im Vault bleiben - vor allem, wenn er sich wirklich wie ein "5-Sterne-Hotel" anfühlt -, oder wäre euch das Ödland trotz aller Risiken lieber?

Die Antwort will gut überlegt sein: Die Frage nach den beiden Optionen ist auch ein wenig eine Frage, ob ihr ein geregeltes Leben oder die absolute Freiheit vorzieht.

Schließlich wirken die Vaults der Fallout-Serie auf den ersten Blick wie eine perfekte Antwort auf eine kaputte Welt: Für geregelte Abläufe, Essen, Wasser und medizinische Versorgung ist hier (mehr oder weniger) gesorgt.

Dem gegenüber steht das Ödland, das nie einfach nur die Kulisse der postapokalyptischen Welt ist, sondern ein ganzes Ökosystem aus Gefahren und Chancen darstellt. Wer rausgeht, riskiert unter Umständen sein ganzes Leben - doch genau hier entstehen auch die Geschichten mit vollkommener Entscheidungsfreiheit, für die wir das Franchise so lieben.

Vault oder Ödland - wofür habt ihr euch entschieden und warum?