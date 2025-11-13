Läuft gerade Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Tillmann Bier
13.11.2025 | 16:42 Uhr

Die zweite Staffel der Fallout-Serie von Amazon erscheint ab dem 17. Dezember 2025. Anders als bei Staffel 1 können wir dann aber nur eine neue Folge pro Woche sehen und das Finale läuft erst am 4. Februar 2026. Eine ganze Weile also noch, bis wir sehen, wie die Geschichte dieses Mal ausgeht.

Immerhin gibt es jetzt aber einen neuen Trailer zur Serie und der verrät massig Infos über die Story, Charaktere und mehr. Folgendes ist uns beim Anschauen etwa aufgefallen:

- Die Kings, eine Fraktion aus Fallout: New Vegas, sind tatsächlich zu Ghulen geworden

- Thaddeus von der Stählernen Bruderschaft ist mutiert, allerdings nicht zum Ghul oder Supermutanten geworden

- Die NCR scheint noch zu existieren

- Ein Bürgerkrieg bei der Stählernen Bruderschaft wird angekündigt

Wir werden den Trailer natürlich noch ausführlich analysieren und euch morgen eine Einordnung liefern, die wir dann auch hier verlinken.
