Fallout-Serie: Prime Video-Chef verrät, dass Staffel 2 bereits den ersten, großen Meilenstein geschafft hat

Mit der zweiten Staffel der Fallout-Serie geht es gut voran. Dafür gibt's den Daumen hoch.

Die Live-Action-Serie zu Fallout war zweifellos ein voller Erfolg für den Streamingdienst Amazon Prime. Entsprechend verwundert es nicht, dass Amazon schon wenige Tage nach dem Release der ersten Staffel die zweite Season in Auftrag gegeben hat.

Trotzdem heißt es für Fans jetzt erst einmal abwarten, denn bis wir die nächste Staffel tatsächlich zu sehen bekommen, dürfte es noch ein paar Monate dauern. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Ein wichtiger Meilenstein ist nämlich bereits geschafft, wie einer der Chefs von Prime Video verkündet hat.

Amazon MGM Studios Head Of Television Vernon Sanders hat nämlich mit Deadline unter anderem über die Fallout-Serie auf Prime gesprochen. Dabei hat er ganz nebenbei eine wichtige Info fallenlassen:

"Bei Fallout hatte das Team von vorn herein so eine deutliche Vorstellung, deshalb kann ich mit euch teilen, dass wir bereits Skripte für Staffel 2 in der Hand haben.

Wir haben einen hohen Qualitätsstandard, deshalb werden wir sicherstellen, dass Staffel 2 nicht nur an Staffel 1 rankommt, sondern sogar noch mehr bietet. Wir haben einen Plan, mit dem wir sehr schnell vorankommen."