Fallout-Serie: Schlüsselfigur aus Fallout: New Vegas wurde für die zweite Staffel bestätigt

In der ersten Staffel ein kurzes Cameo, in der zweiten Staffel dann eine größere Rolle: Mr. House aus Fallout: New Vegas ist fester Bestandteil der Fallout-Serie.

Die Fallout-Serie ist beim Publikum so gut angekommen, dass eine zweite Staffel bereits bestätigt wurde. Während das Staffelfinale bereits vermuten ließ, dass es in die bekannte Stadt New Vegas geht, wurde nun ein weiteres Detail bestätigt.

Robert House, der vor allem als Mr. House bekannt ist, wird in der zweiten Fallout-Staffel euren TV-Bildschirmen einen Besuch abstatten.

Mr. House ist für die zweite Staffel der Fallout-Serie bestätigt

In einem Interview mit Variety hat der Showrunner Graham Wagner bestätigt, dass Mr. House in der zweiten Staffel von Fallout vorkommen wird. Er hatte bereits in der ersten Staffel einen kurzen Auftritt und soll nun eine größere Rolle für die Handlung der Serie spielen. Übersetzt äußert sich Graham Wagner wie folgt:

"Viele unserer Hauptfiguren sind an Vegas gebunden. Las Vegas ist in der Welt von Fallout die Stadt von Robert House. Robert House wird in Staffel 2 eine Rolle spielen." Graham Wagner im Interview mit Variety

Wer ist Robert House?

An dieser Stelle wollen wir aus Spoilergründen nicht zu viel verraten. Im Fallout-Wiki findet ihr einen langen und ausführlichen Artikel. Wir teasen mal soviel an: Mr. House hat bereits vor dem großen Krieg gelebt und ist auch über 200 Jahre später eine Schlüsselfigur für die Stadt New Vegas. Im Verlauf von Fallout: New Vegas folgt ihr seiner Quest, an deren Ende über sein Schicksal entscheiden könnt.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Auswirkungen auf den Spiele-Canon

Gerade weil das Schicksal von Mr. House im Canon der Spiele so offen ist, wirft diese Bestätigung mehr Fragen als Antworten in den Raum. Fans haben sich schon zuvor Sorgen machen müssen, dass New Vegas aus dem Canon der Serie gestrichen werde – zum Glück unberechtigt.

Nun fragen wir uns, ob der Auftritt von Mr. House in der Serie manche Punkte in der Handlung von Fallout: New Vegas als Canon festlegt und nicht mehr gänzlich den spielerischen Entscheidungen überlässt. Auf der anderen Seite ließe sich dies mit reinen Flashbacks begrenzen, wobei es die Wirkung des Charakters auf die Serie schmälern würde. Wir sind jedenfalls sehr auf den Auftritt von Mr. House gespannt!

Was haltet ihr davon, dass Mr. House nun in der zweiten Fallout-Staffel erscheint?