Fallout-Fans fragen sich, warum eine Vault-Bewohnerin in der Serie nicht zum wilden Ghul wird - und dahinter steckt eine der ältesten Lore-Fragen

Aufseherin Barstow passt so gar nicht zu den Aussagen der Serie.

Seit der Fallout-Serie diskutieren Fans wieder intensiver über eines der ältesten Mysterien der Reihe: Warum verlieren manche Ghule mit der Zeit den Verstand – während andere über Jahrhunderte völlig normal bleiben?

Spiele und Serie sind sich uneinig

Der Auslöser ist ein Detail, das sowohl in der Serie als später auch in Fallout 76 genannt wird: Ghule sollen regelmäßig Chems brauchen, um nicht “wild“ zu werden. Aber ist das überhaupt so?

Ein Gegenbeispiel aus Fallout 4 wird gerade auf Reddit diskutiert: Aufseherin Barstow. Sie war über 200 Jahre in einem Vault eingeschlossen, versteht den Prozess der Verghulung selbst kaum – und ist trotzdem geistig vollkommen stabil. Alle anderen Bewohnerinnen des Vaults sind längst wilde Ghule geworden.

Die kurze Antwort: Fallout hat nie eindeutig erklärt, wie Ghule funktionieren.

Keine feste Regel, sondern viele Faktoren

Vor der Serie galt: Es gibt keine offizielle, universelle Erklärung für die Verwandlung zum wilden Ghul. Strahlendosis, Zeitpunkt, genetische Veranlagung, psychischer Zustand – all das wurde über die Jahre angedeutet, aber nie fest definiert.

Einige Ghule scheinen schlicht “Glück“ gehabt zu haben. Andere wurden durch extreme Strahlung sofort wild. Manche klammern sich an ein Ziel oder eine Aufgabe, andere verlieren sich über Jahrzehnte langsam selbst. Dass Chems eine Rolle spielen können, ist eine neue Ergänzung – aber eben nur eine von vielen möglichen Ursachen.

Das Problem mit neuen Erklärungen

Würde man die Chem-Abhängigkeit aus der Serie rückwirkend als festen Kanon betrachten, würden viele bekannte Figuren aus den Spielen plötzlich keinen Sinn mehr ergeben. Zahlreiche Ghule aus Fallout 3, New Vegas oder Fallout 4 kommen jahrhundertelang ohne erkennbare Hilfsmittel aus – und bleiben trotzdem sie selbst.

Deshalb sehen viele Fans die neue Darstellung eher als eine mögliche Faktor von vielen, nicht als allgemeingültige Regel.

Nicht jedes Detail in Fallout lässt sich sauber aufdröseln. Die Reihe lebt davon, dass Mutation chaotisch, unfair und unberechenbar ist – genauso wie die Welt, in der sie stattfindet.

Was war für euch bisher die Erklärung für den Zustand der Ghule?