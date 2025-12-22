Falls ihr dieses Switch 2-Bundle noch wollt, müsst ihr euch beeilen - nur noch kurze Zeit könnt ihr damit Geld sparen

Das Mario Kart World-Bundle wird es bald nicht mehr im Handel geben.

Im Juni 2025 kam die Switch 2 auf den Markt. Nintendo bot die Konsole von Beginn an in zwei Paketen an. Zum einen als "nackte" Konsole für knapp 470 Euro. Und zum anderen als Bundle mit dem Fun-Racer Mario Kart World für etwa 510 Euro.

Letzteres ist im Vergleich zu den Einzelpreisen ein guter Deal. Da Mario Kart World in der physischen Variante mit 80 Euro zu Buche schlägt, spart man mit dem Bundle knapp 40 Euro – vorausgesetzt natürlich, man ist an Mario Kart World interessiert.

Switch 2-Bundle-Produktion sollte im Herbst enden

Doch lange könnt ihr diese Summe beim Kauf nicht mehr sparen. Nintendo hat die Produktion des Bundles nämlich eingestellt. Schon von Beginn an war kommuniziert worden, dass es das Angebot nur eine begrenzte Zeit geben würde, angegeben war stets "Herbst 2025". Nintendo hat offenbar noch ein bisschen länger produziert, jetzt ist allerdings Schluss.

Das geht unter anderem aus einem internen GameStop-Memo hervor, das noch einmal klarstellt, dass Spiel und Konsole zukünftig separat erworben werden müssen.

Restbestände des Bundles gibt es selbstverständlich noch. Solltet ihr also mit dem Gedanken spielen, das Paket zu kaufen, zögert nicht allzu lange. Denn es ist schwer zu prognostizieren, wann der Handel keine Bundles mehr anbieten kann. Das Mario Kart-Paket ist in jedem Fall ein guter Deal, in die Switch 2-Welt einzusteigen – ein ordentlicher Batzen Geld bleiben die 510 Euro natürlich weiterhin.

Ob Nintendo zukünftig ähnliche Hardware-Spiele-Bundles schnüren wird, ist bislang noch unklar. Da es solche Pakete in der ersten Switch-Generation regelmäßig gab (z.B. mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), gehen wir fest davon aus, dass das Mario Kart-Angebot nicht das letzte dieser Art gewesen sein dürfte.

Und jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr euch das Switch 2-Mario Kart Bundle bereits gekauft? Oder plant ihr noch einen Kauf, bevor das Paket nicht mehr verfügbar ist?