Fan arbeitet 2 Jahre an eigenem Attack of Titan-Spiel, macht es gratis spielbar und wird dafür gefeiert

Eren trifft auf den Gepanzerten Titan. (Bild: © Toei Animation/ Hajime Isayama)

Attack on Titan ist eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Animes der letzten Jahre und inspirierte einen großen Fan sogar dazu, ein eigenes Spiel zur Serie zu entwickeln.

YouTuber, Spiele-Entwickler und Attack on Titan-Fan “Swammy” veröffentlichte vor zwei Jahren ein komplett selbst entwickeltes Spiel zu Attack on Titan und versorgte es regelmäßig mit Updates. Seither dem Start der Entwicklung hat er das Spiel noch mal von Grund auf erneuert. In einem Video erklärt er, was die Gründe dafür waren und was sich seither getan hat.

Ein umfangreiches Ein-Mann-Projekt

In Swammys Fan-Spiel zu Attack on Titan wählt ihr aus einer Anzahl an spielbaren Charakteren einen aus und besiegt Titanen wie im Anime. Das Update, das einen Multiplayer mitbringt, befindet sich noch in Arbeit.

Als der Fan das Spiel zum ersten Mal vor zwei Jahren veröffentlicht hat, sah es noch ganz anders aus. Der Hobby-Entwickler war selbst nicht so recht zufrieden mit dem Spiel, aber es gab auch Kritik aus der Community.

Im Video berichtet Swammy, dass diese unter anderem die ODM-Ausrüstung, die Grafik und Eren als einzig spielbaren Charakter bemängelt hat. Er fügt außerdem an, dass die Titanen ebenfalls nicht unheimlich und ominös genug aussahen.

Hier könnt ihr euch das Video selbst anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Swammy setzte sich also wieder an den Zeichentisch und begann, neue Entwürfe für das Spiel zu erstellen. Dabei stand unter anderem die Verbesserung am ODM-Equipment im Fokus. Außerdem fügte er mehr Schwerkraft ein, sodass die Bewegungen realistischer wirken.

In Zukunft wird er sich auf den Multiplayer-Aspekt und ein Lobby-System konzentrieren. Er beabsichtigt, dass Spieler*innen sich mit einem Host verbinden und dann im Koop zusammen Titanen jagen können.

Die Neuauflage des Spiels war ein derart großes Unterfangen, dass er die Updates in vier umfangreiche Teile aufgespaltet hat. Das begründet Swammy damit, dass er dadurch mehr Zeit in die Feinheiten stecken und selbst zufrieden mit dem Endergebnis sein konnte.

Das Spiel ist am 27. November mit dem ersten Update live gegangen und die restlichen Patches folgen in Zukunft.

Die Community hat viel Lob für die Arbeit

Das Ergebnis kommt offenbar gut an. Unter dem Video finden sich zahlreiche Kommentare zum selbstgemachten Attack on Titan-Spiel und die Mehrheit der Stimmen ist positiv. Wir haben euch einige herausgesucht:

"Sieht großartig aus!" Von @AListProductions

"Gute Arbeit, ein so wundervolles Attack on Titan-Spiel zu entwickeln! Zeit, die Titanen zu bekämpfen!" Von @worldblazin4209

"Freue mich schon darauf! Werde es sicherlich ausprobieren!" Von @GreyFang

Das Attack on Titan-Spiel ist ab sofort kostenlos spielbar und wird regelmäßig von Swammy aktualisiert. Den Downloadlink zum Spiel könnt ihr in der Beschreibung unter seinem Video finden. Die Anime-Serie von Attack Titan ist auf Crunchyroll verfügbar und umfasst vier Staffeln.

Was haltet ihr von dem Indie-Spiel zu Attack on Titan und habt ihr Interesse daran, es auszuprobieren?