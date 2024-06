PlayStation-Fan öffnet Müllcontainer - und findet dort zufällig eine funktionierende PS2 mit zwei Controllern und in besonderer Farbe

Die pinke PS2 Slim kam zum Ende des Lebenszyklus der Konsole heraus und genießt dank ihrer besonderen Farbe eine große Beliebtheit. (Bild: Reddit / Loud_Assistant_3055)

Alte Konsolen zu einem günstigen Preis zu ergattern wird immer schwieriger, vor allem wenn es sich dabei um Special Editions handelt. Wenn das Gerät dabei auch noch top ausschaut und funktioniert, reden wir schon von Material, aus dem Träume geschmiedet sind. Deswegen erstaunen uns solche Funde und wecken die Hoffnung, vielleicht selbst mal ein solcher Glückspilz zu werden.

Diese pinke PlayStation 2 aus einer Recyclingstation sieht noch top aus

Auf Reddit teilt “Loud_Assistant_3055“ den besonderen Fund. Es handelt sich dabei um die pinke PS2 Slim, die gegen Ende des Lebenszyklus der Konsole erschienen ist und die einen besonderen Stellenwert unter den Fans hat. Schaut euch das gute Stück am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wir können aus eigener Erfahrung sagen: Ein top Gerät! “Loud_Assistant_3055“ schreibt, die Konsole vor längerer Zeit mitsamt allen Kabeln und den beiden sichtbaren pinken Controllern gefunden zu haben, die ebenfalls zu dem Modell gehören. Memory Cards scheinen zu fehlen, doch diese sind im Gegensatz zur Konsole selbst deutlich günstiger zu finden.

Als Fundort gibt “Loud_Assistant_3055“ eine Recyclingstation für elektrische Geräte an. Das erklärt auch den guten Zustand der Konsole, weil solche Sammelstellen im Gegensatz zu Müllhalden oder Ähnlichem meist weniger verdreckt sind. Und “Loud_Assistant_3055“ schreibt selbst, dass bei dem Fund Glück ein wesentlicher Faktor gewesen sei.

Das regt auch die Community dazu an, über eigene, ähnliche Funde zu sprechen. “Psycho_Canadian“ hat zum Beispiel im Müll einmal einen Beistelltisch aus Massivholz gefunden, in dem sich ein NES mitsamt Kontrollern und Kabeln befunden hat. “Sensei_of_Knowledge“ ist hingegen auf einen PS4-Controller sowie einige PS3-Spiele gestoßen, die sich allesamt in einem Einkaufswagen voller Schrott befunden haben.

25:28 Neue Spiele im Juni - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Wir haben neulich bereits von einem ähnlichen Fund berichtet – dort jedoch wirklich direkt von der Müllhalde:

In den Kommentaren tauscht sich die Community über Dumpster Diving (deutsch: Containern oder Mülltauchen) aus. Diese Aktivität ist übrigens in Deutschland grundsätzlich verboten und wird als Diebstahl gehandhabt.

Habt ihr schon einmal eine alte Konsole oder ein Spiel zu einem Spottpreis ergattern können?