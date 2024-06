Mitarbeiter einer Mülldeponie traut seinen Augen kaum - findet 30 Jahre alten, legendären Heimcomputer in tadellosem Zustand

Der Commodore 64 befindet sich nicht nur in der Originalverpackung, sondern wurde darin auch richtig schön versorgt! Sogar die Gummifüße seien noch gar nicht abgenutzt. (Bild: Reddit / xasgrd)

Videospiel-Sammler*innen werden den Wunsch kennen: Einfach mal in einen Laden oder Flohmarkt laufen und ein seltenes Game zum Schnäppchenpreis finden. Seit der Pandemie und den steigenden Preisen auf dem Gebrauchtmarkt bleibt’s dabei meistens nur noch beim Traum – außer für Reddit-User*in “xasgrd“, der oder die ein richtiges Relikt im örtlichen Müllberg gefunden hat.

Commodore 64 in Originalverpackung und wundervollem Zustand gefunden

“xasgrd“ teilt auf Reddit mit der Überschrift “Müll für die einen…“ den besonderen Fund, den wir euch nicht vorenthalten möchten:

“xasgrd“ berichtet, dass er oder sie das Gefühl gehabt hätte, an diesem bestimmten Tag beim ‘Haufen‘ vorbeischauen zu müssen. Während “xasgrd“ zuerst dachte, dass die Box leer sei, hat ein leichter Tritt dagegen das Gegenteil bewiesen.

Wie ist es zu dem Fund gekommen? Die Community wundert sich berechtigt darüber, wie “xasgrd“ das Gefühl hatte, einfach mal beim ‘Haufen‘ vorbeischauen zu müssen. “DrKingOfOkay“ fragt sich, ob der besagte Haufen ein Recyclingwerk ist oder doch nur ein Haufen Müll, den “xasgrd“ irgendwie regelmäßig besucht.

Wenn wir uns die Antworten von “xasgrd“ anschauen, ist der Fund deutlich weniger überraschend. “xasgrd“ schreibt nämlich, dass er oder sie an einem Recyclinghof für Metalle arbeitet und öfters Hardware findet, die sich für Basteleien verwenden lässt.

Jeweils am Anfang und am Ende eines Tages schieben die Mitarbeitenden neue Bestände in einen bestehenden Müllberg rein, weswegen “xasgrd“ immer mal kurz vor Ende einen Blick darauf wirft.

Der Commodore 64 scheint in tadellosem Zustand zu sein. Deswegen und anhand des leicht holzigen sowie modrigen Geruchs vermutet “xasgrd“, dass sich das Gerät jahrelang auf einem Dachboden befunden hätte.

Die Personen, die den Commodore 64 weggeworfen haben, müssen dabei nicht einmal die ehemaligen Besitzer*innen gewesen sein – “xasgrd“ habe in der Vergangenheit schon oft mitbekommen, dass solche Entsorgungen von Personen gemacht werden, die fremde Wohnungen und Häuser leerräumen.

Nachdem wir das ‘Wie‘ erklärt haben, wollen wir uns nun für “xasgrd“ freuen. Denn der Fund ist echt genial und auch finanziell einiges Wert! Viele Community-Mitglieder schreiben von einem Preis von etwa 200 Dollars, was in etwa auch mit unserer Recherche übereinstimmt. Falls “xasgrd“ das Gerät also verkauft, ist das mehr als nur ein nettes Trinkgeld. Wir gratulieren mit der Community “xasgrd“ zum Fund eines solchen guterhaltenen Reliktes!

Habt ihr schon einmal so einen traumhaften Fund gemacht, sei es in Form von Hardware oder eines Videospiels?