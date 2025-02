Vor 25 Jahren begeisterte dieses Rollenspiel zahlreiche Spieler und jetzt könnte es dank engagierter Fans ein Comeback feiern

Fans bekunden ihre Liebe für ein ganz besonderes Rollenspiel – und damit könnten sie es zurückbringen.

Ihr kennt das bestimmt alle: Spiele, die wir in unserer Jugend gespielt haben, behalten stets einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen. Kramen wir die Titel dann Jahre später wieder raus, erfreuen sie uns mit wohliger Nostalgie – zumindest, wenn sie noch gut auf aktuellen Systemen laufen.

Weil das nicht selbstverständlich ist, gibt es zahlreiche Fans, die sich aktiv daran beteiligen, Spiele etwa durch Mods 'haltbar' zu machen. Spieler*innen, denen das nötige Know How fehlt, können aber auch mitmachen, etwa indem sie ihre Wünsche über die 'Dreamlist' von GOG äußern. Was sich dahinter verbirgt und wie toll das Projekt ist, zeigt unsere heutige Geschichte.

Digimon World-Fans stürmen die Dreamlist

Darum geht's: Auf der Vertriebsplattform GOG (ehemals Good Old Games) können wir, ähnlich wie auf Steam, Spiele für den PC kaufen. Allerdings gibt es hier ein paar Besonderheiten, etwa dass alle Spiele ohne DRM (Digital Rights Management, also Kopierschutz) veröffentlicht werden.

Ein wirklich cooles Feature ist aber das GOG Preservation Program, mit dem die Plattform alte Klassiker für aktuelle Systeme spielbar macht. So wurden etwa Spieleperlen wie Blade Runner und The Elder Scrolls 2: Daggerfall so überarbeitet, dass sie auch auf aktueller Hardware und neuen Betriebssystemen problemlos laufen.

Auch Alpha Protocol können wir dank GOG auf modernen Systemen spielen:

Spieler*innen können dabei über die sogenannte Dreamlist selbst Spiele nominieren und für sie voten. Mit etwas Glück landen sie dann im Preservation Program und werden von einem Team entsprechend überarbeitet.

Aktuell sorgt Digimon World in der Liste für besonders viel Aufmerksamkeit und stürmt die 'Charts'. Innerhalb kurzer Zeit sammelte das Spiel 11.180 Stimmen (aktuell sogar schon 22.790 Stimmen) und bekam damit nicht nur den Trending-Tag, sondern auch die Aufmerksamkeit von GOG.

Die meldeten sich prompt via X:

💜 Digimon World community—you're absolutely incredible! 💜



Just a few days ago, Digimon World (1999) appeared on the GOG Dreamlist, added by a passionate fan who wanted to see it become easily accessible, localized, and running flawlessly—since right now, it's only available… pic.twitter.com/hUVnATra51 — GOG.COM (@GOGcom) February 6, 2025

Digimon World erschien 1999 für die PS1, allerdings nur in Japan. In Nordamerika kam es dann im Folgejahr raus, während wir in Europa sogar erst 2001 in den Geschmack des Spiels kamen. 2002 gab es dann eine PC-Version, die erschien jedoch nur in Korea.

Fans schwelgen in Nostalgie und erzählen ihre Digimon-Geschichten

Auf der Dreamlist können Fans allerdings nicht nur Spiele einreichen und Votes verteilen, sondern auch Kommentare dazu schreiben. Wie im Tweet von GOG bereits angemerkt, haben das zahlreiche Digimon-Trainer*innen getan und so ihrer Freude über das Spiel Ausdruck verliehen.

Wir haben hier ein paar Beispiele für euch herausgesucht:

"Kein anderes Spiel hat meine Fantasie so angeregt wie dieses. Als Kind habe ich unzählige Stunden damit verbracht, auf der Insel herumzulaufen und alle Gebiete zu erkunden. Dafür, dass es ein so kleines Spiel ist, fühlt es sich so umfangreich an. Dieses Juwel verdient es, bewahrt zu werden!" @ghoul_with_a_tool

"Dieses Spiel ist ein bezauberndes Meisterwerk, das wirklich die Wurzeln von Digimon als Franchise zeigt und es verdient, von mehr Leuten gespielt zu werden und für moderne Fans des Franchise' wieder verfügbar zu sein, um sie zu genießen" @HalfDragg

"Dies war das erste Spiel, das ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe. Als Digimon-Fan seit meiner Kindheit und angesichts der Tatsache, dass dieses Spiel den Weg für viele andere Digimon-Spiele geebnet hat, zuletzt Last Order, würde es mich sehr freuen, wenn es erhalten bliebe." @radthezero

Wir finden die Idee hinter der Dreamlist richtig gut und der Erhalt von alten Spielen ist regelmäßig ein Thema, das die Community und auch Fachleute beschäftigt. Immerhin sind Videospiele ein Kulturgut, dessen Geschichte erhalten werden sollte.

Was denkt ihr dazu? Würdet ihr euch ebenfalls über eine 'frische' Version von Digimon World freuen? Über welche anderen Spiele würdet ihr euch freuen und was denkt ihr über das Projekt allgemein? Verratet es uns in den Kommentaren!