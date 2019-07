Coole Fan-Mod lässt Spiderman durch GTA: San Andreas schwingen

Auch wenn GTA: San Andreas schon etwas angestaubt ist, gibt es immer noch einige Modder, die sich dem beliebten Open World-Hit widmen. Dazu gehört auch J16D. Dieser arbeitet schon seit 2015 an einer Spider-Man-Mod für das betagte GTA auf dem PC und hat vor kurzem seinen bisherigen Fortschritt präsentiert (via Kotaku).

Sein Projekt kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Im Zentrum der Mod steht die eingebaute Schwing-Mechanik, zusammen mit den beeindruckend flüssigen Animationen. Spidey fliegt erstaunlich elegant durch die Häuserschluchten von San Fierro.

Ab Minute 1:41 ist sogar ersichtlich, dass die Mod auch ein neues Menü hinzufügt, das an Marvel's Spider-Man angelehnt ist. Darin sind unter anderem die beliebten Kostüme des PS4-Exklusives auswählbar.

Trotz des bereits schicken Ergebnisses ist J16D noch lange nicht fertig. Unter anderem sollen mehr Animationen, ein Wallrun-System und sogar ein komplett neues Kampfsystem folgen. Er weist allerdings selbst daraufhin, das all das noch eine ganze Weile dauern kann.

Wie könnt ihr die Mod spielen? Der vermutlich größte Haken an dieser Mod ist, dass sie noch nicht öffentlich zum Download bereitsteht. Ihr könnt also derzeit noch nicht selbst loslegen. Es gibt zwar bereits ein paar spielbare Spider-Man-Mods für San Andreas, allerdings reichen diese nur selten an die hier gezeigte Qualität heran.

Es bleibt euch also erstmal nichts anderes übrig, als zu warten, bis J16D sein Werk für alle zur Verfügung stellt. Immerhin gibt er selbst an, dass er bereits an einer spielbaren Demo bzw. Beta arbeitet. Einen konkreten Release-Termin hat die Mod noch nicht, allerdings soll es "bald" soweit sein. Bis dahin könnt ihr euch immerhin mit Marvel's Spider-Man trösten, das seit Kurzem das erfolgreichste Superhelden-Spiel aller Zeiten ist.