GTA San Andreas-Entwickler verrät schlimmsten Bug, den Rockstar zum Release übersehen hat

Auch vor 20 Jahren sind Spiele nicht fehlerfrei erschienen - nur zeigten es Day One-Patches es nicht so offensichtlich.

Am 26. Oktober 2024 hat Grand Theft Auto: San Andreas sein 20. Jubiläum gefeiert. Als insgesamt fünfter Teil der Reihe erschien das Open-World-Spiel zunächst für die PlayStation 2 und danach jeweils für die Xbox sowie PC. Zum Release befand sich damals noch ein Bug im Spiel, den einer der ehemaligen Entwickler*innen als "den schlimmsten Bug, den wir übersehen haben" beschreibt.

Auf X, ehemals Twitter, äußert sich Obbe Vermeij über Bugs in Videospielen. Er war von1995 bis 2009 als Technical Director bei Rockstar North tätig und dementsprechend stark in die Entwicklungsprozesse der Spiele involviert.

Vermeij schreibt unter anderem, dass Spiele Bugs haben und GTA hierbei keine Ausnahme sei. Deswegen empfiehlt er einen bestimmten Patch weiter, der in GTA 3, Vice City und San Andreas zahlreiche Bugs entfernt. Wenn ihr mehr über den sogenannten Silent-Patch erfahren wollt, könnt ihr selbst einen Blick auf den Beitrag von Vermeij werfen:

Es ist auffällig, dass der genannte Silent-Patch 165 Bugs in GTA: San Andreas behebt – mehr als bei den anderen beiden Spielen zusammen. Ein User scheint das ebenfalls zu bemerken und greift die Bug-Thematik auf, um Vermeij zu fragen, welchen Bug er gerne vor dem Release von GTA: San Andreas repariert hätte. Die Antwort ist klar:

The one with the front-end map that makes random things change when the player goes outside the map, is probably the worst bug we missed.