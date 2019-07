Spider-Man überholt Batman & ist das meistverkaufte Superhelden-Spiel

Dass sich Marvel's Spider-Man, das PS4-exklusive Open World-Spiel von Insomniac Games, gut verkauft hat, dürfte keine Überraschung darstellen. Jetzt gibt es endlich auch die Krone, die sich Peter Parker aufsetzen darf, denn Marvel's Spider-Man ist nun offiziell das erfolgreichste Superhelden-Spiel überhaupt.

Mat Piscatella, seines Zeichens Analyst der NPD Group, teilte die Gesamtverkäufe der 10 erfolgreichsten Videospiele, die auf Superheldencomics basieren, auf Twitter und zeigte, dass der bisherige Primus Batman: Arkham City überholt wurde:

It's time for #ComicCon2019!



Video Games are a huge part of the Comic landscape.



Below are the lifetime sales leaders for Superhero Video Games from The NPD Group.



Congratulations to Marvel's Spider-Man, the best-selling Superhero Video Game of all-time in the U.S.! pic.twitter.com/2MF3jObYpH