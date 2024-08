Neue GTA San Andreas-Version auf unbestimmte Zeit verschoben

Wenn ihr euch auf GTA: San Andreas in VR gefreut habt, gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten.

In einer fernen Vergangenheit, als Meta noch Facebook hieß und die VR-Headsets der Firma noch unter dem Namen "Oculus" bekannt waren, hat ebenjener Konzern auch einen VR-Port von GTA: San Andreas angekündigt. Seitdem, also dem Jahr 2021, ist es allerdings auffällig ruhig geworden um das Spiel. Jetzt wurde veröffentlicht, dass der Titel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ob er überhaupt noch geplant ist, ist derzeit unklar.

GTA San Andreas kommt vorerst nicht in VR

Die Neuigkeiten stammen kurioserweise aus der Kommentar-Sektion von YouTube. Unter einem Trailer zum kommenden Meta-Quest-Spiel Behemoth hat ein User nämlich nach dem VR-Port von GTA: San Andreas gefragt. Darauf antwortete der offizielle Kanal:

"GTA: San Andreas ist auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, während wir uns beide auf andere Projekte konzentrieren. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit unseren Freunden bei Rockstar zusammenzuarbeiten."

Diese Informationen wurden dann von Meta per E-Mail gegenüber IGN bestätigt. Der Titel ist auf unbestimmte Zeit verschoben und man konzentriere sich derzeit auf andere Spiele. Seit wann das der Fall ist, wird dabei aber nicht verraten.

Bei der Ankündigung 2021 hatte Meta noch gesagt, dass die Portierung schon seit Jahren in Arbeit wäre, Gameplay-Material wurde allerdings nie gezeigt. Es kann also nur spekuliert werden, wie weit die Entwicklung tatsächlich fortgeschritten war und ob das Spiel jemals erscheinen wird.

GTA: San Andreas gilt als einer der beliebtesten Teile der an Highlights reichen Reihe von Rockstar Games. Das Open-World-Spiel erschien ursprünglich 2004 für die PS2, die PC- und Xbox-Versionen folgten dann 2005. Ende 2021 bekam der Titel zusammen mit GTA 3 und GTA: Vice City ein Remaster in Form der The Trilogy - The Definitive Edition spendiert. Die litt allerdings speziell zum Release unter starken technischen Problemen und kam dementsprechend extrem schlecht an.

Hattet ihr noch auf dem Schirm, dass GTA: San Andreas einen VR-Port bekommen sollte? Nutzt ihr aktuell ein VR-Headset?