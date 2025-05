Fantasy Life i Ulklinge: So findet ihr alle 50 Charaktere für euren Stützpunkt und schaltet sie frei

Fantasy Life i: Alle Ulklinge und wo ihr sie findet.

Wenn ihr in Fantasy Life i euren Stützpunkt zu einem ordentlichen Dorf ausbauen wollt, müsst ihr Ulklinge finden und sie wieder in ihre menschliche Form zurückverwandeln. Insgesamt gibt es 49 Ulklinge und zusätzlich einen geheimen Charakter. Wie ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

Alle 49 Ulklinge in Fantasy Life i

Die Reihenfolge entspricht der Liste mit allen Ulklingen, die ihr im Spiel in der Enzyklopädie findet. Wenn ihr noch Lücken habt, findet ihr so schnell heraus, welche Figuren euch konkret noch fehlen. Wie ihr den letzten und 50. Charakter bekommt, erfahrt ihr weiter unten.

Name und Rolle Fundorte Name: Laura (Paladin)

Ulkling: Wildfangmütze Kaminami-Schrein in Staubwüste (Ost) Name: Glenn (Söldner)

Ulkling: Zweihändiger Drachentöter Bekommt ihr automatisch in Kapitel 6, Quest 9. Name: Leilah (Jägerin)

Ulkling: Sanftes Wonneblümchen In der Mitte des zentralen Sees der Zilpzilp-Wildnis Name: Colin (Magier)

Ulkling: Glückbringende Plüschkatze Okhor-Schrein im Westen des Mittlena-Plateaus Name: Olivia (Paladin)

Ulkling: Piratenprinzessinflagge Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit silberner Krone Name: Daemon (Magier)

Ulkling: Maajik Daemon Statue Schließt 3 Quests bei Gonlem im Außenposten Maistierprovinz in Zickzackhügel ab. Name: Oden (Paladin)

Ulkling: Finsteres Dunkelritterschwert Wakoi-Schrein im Osten des Mittlena-Plateaus. Name: Shia (Schneiderin)

Ulkling: Fluffiger Flauschehocker Auf der östlichen Insel des Sees der Wampel-Ebene (Ost) Name: Gruber (Schürfer)

Ulkling: Robuste Polterkarre Bekommt ihr automatisch in Kapitel 3, Quest 13. Name: Isaac (Angler)

Ulkling: Ulkige Fisch-Kapuze Omroi-Schrein in der Wampel-Ebene (Süd) Name: Monika (Holzfällerin)

Ulkling: Duftender Blumenkorb Daaru-Schrein, südöstliche Wampel-Ebene (Süd) Name: Chakpo (Koch)

Ulkling: Kochender Kürbiskopf Erledigt die Ernte-Herausforderung im Norden des Mittlena-Plateaus Name: Mustang (Paladin)

Ulkling: Imposanter Zwirbelbarthelm Mozizi-Schrein in Wampel-Ebene (Ost) Name: Jake (Paladin)

Ulkling: Knight Flan Erledigt 3 Quests für Affaela im Affenweiler-Stützpunkt der Zilpzilp-Wildnis Name: Hilda (Paladin)

Ulkling: Tapferer Glorienschild Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Fang (Söldner)

Ulkling: Schwarzer Plüschwolf In der Drakruppgrotte in Staubwüste (Ost) Name: Snow (Söldnerin)

Ulkling: Peppige Schneefigur Yarkil-Schrein in Wampel-Ebene (West), direkt nördlich der Herzfeste Name: Rouge (Sölderin)

Ulkling: Drollige Knufflingsfigur Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Fern (Bogenschütze)

Ulkling: Bemützte Zielscheibe Ujalama-Schrein im Westen des Vedertals Name: Falk (Jäger)

Ulkling: Wachsamer Wetterfalke Mukha-Schrein, auf einer Insel vor der südlichen Küste der Zilpzilp-Wildnis. Name: Jerry (Jäger)

Ulkling: Drolliges Eichefläschchen Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Cliff (Magier)

Ulkling: Frostige Wolfsskulptur Sukhi-Schrein im im Osten des Draröll-Lavalands Name: Melina (Magierin)

Ulkling: Fröhlicher Reisigbesen Im Süden der Staubwüste-West auf einem Berg Name: Shirone (Magier)

Ulkling: Kuschliges Schnuffelkissen Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Grantz (Schürfer)

Ulkling: Aufbrausender Weizensaft Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Sylvia (Schürferin)

Ulkling: Funkelnder Kristall Sam-Sheena-Schrein ganz im Westen des Brutzel-Berglandes Name: Bärhard (Holzfäller)

Ulkling: Stattlicher Holzbär Tanoshino-Schrein im Süden von Zickzackhügel Name: Orlando (Holzfäller)

Ulkling: Schüchterne Tropfpalme Am Lagerfeuer im Süden von Zinkenberg Name: Ahab (Angler)

Ulkling: Anker des alten Mannes Erledigt 3 Quests für Atlas im Stützpunkt Schildkrötenhausen auf den Fanginseln Name: Teruha (Angerlin)

Ulkling: Flatternde Karpfenfahne Auf einer kleinen Insel im Norden des Draugenberglandes Name: Bray (Schmied)

Ulkling: Blauer Fratzenziegel Hapui-Schrein im östlichen Gebirge des Draugenberglandes Name: Magmia (Schmiedin)

Ulkling: Schelmischer Schmiedehammer In der Frittagrotte-Höhle im Brutzelbergland Name: Iann (Schmied)

Ulkling: Lebhafter Helm Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Cormell (Schreiner)

Ulkling: Geldkatze Erledigt 3 Quests im Stützpunkt Haniwaland in Staubwüste (Ost) Name: Vera (Schreinerin)

Ulkling: Flauschige Biberpuppe Kuttai-Schrein in Zickzackhügel Name: Kunugi (Schreinerin)

Ulkling: Sturköpfige Kommode Bekommt ihr automatisch in Kapitel 3, nachdem ihr das Gildenhaus freigeschaltet habt. Name: Klaus (Schneider)

Ulkling: Lässiger Fledermaushut Uraramii-Schrein ganz im Norden des Draugenberglandes Name: Zwirna (Schneiderin)

Ulkling: Aufrichtiges Wollknäuel Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Allan (Koch)

Ulkling: Königlicher Schmortopf Kuwakku-Schrein im Osten von Zinkenberg Name: Naschi (Köchin)

Ulkling: Saftiger Apfelkuchen Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Flamel (Alchemist)

Ulkling: Gute alte Bombe Erledigt 3 Quests für Flopfer im Pantherversteck im Draröll-Lavaland Name: Sophie (Alchemistin)

Ulkling: Geheimnisvolle Maske Zufälliger Drop von mächtigen Gegnern oder Materialien mit Krone Name: Demiel (Alchemistin)

Ulkling: Bezaubernde Lampe Fouan-Schrein bei den östlichen Fanginseln Name: Pino (Farmer)

Ulkling: Sanftmütige Gießkanne Bekommt ihr automatisch in Kapitel 4. Name: Pierre (Künstler)

Ulkling: Grinsende Männerbüste Anshee-Schrein ganz im Norden des Vedertals Name: Rosie (Farmerin)

Ulkling: Niedliche Vogelscheuche Auf einer Insel südlich des Vedertals Name: Kikyo (Künstlerin)

Ulkling: Eleganter Fächer Bekommt ihr automatisch in Kapitel 5. Name: Meime (Künstler)

Ulkling: Schamanen-Gemälde Erledigt 3 Quests für Taurosso im Büffelstutzpunkt der Wampel-Ebene (West) Name: Butch (Farmer)

Ulkling: Grümmelige Männerbüste Im Uleshoo-Schrein. Ihr findet ihn beim Erkunden der Flatterwaldhöhle im Flatterwald

Wie bekomme ich den 50. Charakter?

Die Enzyklopädie zeigt einen Charakter mehr an, als es Ulklinge gibt. Um den letzten geheimen NPC freizuschalten, müsst ihr die Hauptstory beendet haben und euren Stützpunkt auf die maximale Stufe upgraden. Dann bekommt ihr Zugriff auf eine neue Endgame-Quest, an deren Ende sich eine weitere Figur anschließt.

So wählt ihr die richtigen Teammates für eure Abenteuer

Ihr könnt jederzeit bis zu drei Charaktere in eure Party aufnehmen. Um die Gruppe anzupassen, könnt ihr entweder in euer Gildenhaus gehen oder mit dem treuen Drachen Knochi sprechen. Bevor ihr die Ebene eines Irrbaum-Dungeons wechselt, könnt ihr ebenfalls noch einmal Änderungen vornehmen.

Wenn ihr alle in ihre menschliche Form verwandeln wollt, solltet ihr außerdem warten, bis ihr euren Stützpunkt auf 5 Sterne aufgelevelt habt. Mit höherem Level kostet euch das Verwandeln weniger Göttinnenmiere, sodass ihr am Ende nur 40 blaue Blumen blechen müsst und nicht mehr 100, wie am Anfang.

1:00 Fantasy Life i: Launch-Trailer feiert den Release und stellt die Highlights der vielen Features vor

Autoplay

Welche Buffs euch eine Figur je nach Freundschaftslevel gibt, seht ihr in der Enzyklopädie. Achtet darauf, dass ihr immer NPCs mitnehmt, die zu den Aufgaben passen, die ihr als Nächstes vorhabt. Wenn ihr beispielsweise Erze farmen wollt, lohnt es sich, mindestens einen Schürfer-Charakter dabeizuhaben, weil dieser kräftig mit anpackt.

Das spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht es euch auch, Materialien abzubauen oder Rezepte herzustellen, für die euer Level eigentlich noch nicht reicht. Aufgaben zu erledigen, die ein höheres Level haben, als euer eigenes, geben mehr XP. Ihr levelt mit Begleitung also ggf. schneller.

Was denkt ihr: Schaltet ihr alle 49 Ulklinge frei oder gebt ihr euch mit wenigen pro Beruf zufrieden?