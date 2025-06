Fantasy Life i Pegasus freischalten: So schnappt ihr euch das kostenlose Reittier mit Glitzer-Effekt

Hier könnt ihr euch Pegasus in Fantasy Life i als neues Reittier abholen.

Die Welt von Fantasy Life i ist groß und dankenswerterweise bekommt ihr deswegen ein Reittier mit auf den Weg. Weil sich das RPG bisher über eine Million Mal verkauft hat, bekommt ihr den kostenlosen Mount Pegasus geschenkt. So schnappt ihr euch das mythische Wesen für eure Sammlung.

Wo finde ich Pegasus?

Das geflügelte Pferd mit Glitzer-Effekt könnt ihr euch ab Version 1.3.2 auf PlayStation, Xbox und PC ohne weitere Voraussetzungen aus der DLC-Kiste abholen. Reist dafür in die Vergangenheit nach Ticksingen und geht in das Gildenhaus. Es ist das Gebäude, in dem ihr ganz am Anfang bei Anna eure ersten Lebensberufe aktiviert habt.

Links neben dem Eingang steht eine Kiste, aus der ihr womöglich auch die Belohnungen für den Kauf der Deluxe-Edition des Spiels geholt habt. Genau darin findet ihr Pegasus und könnt euren neuen Gefährten direkt einsacken.

Wo ist Pegasus auf der Switch und Switch 2?

Wenn ihr auf der Nintendo Switch oder Switch 2 unterwegs seid, müsst ihr noch ein bisschen warten. Pegasus kommt hier erst mit Update 1.3.3 ins Spiel, dessen Release für "Mitte-Ende-Juni" geplant ist. Allzu lang sollte es also nicht mehr dauern.

War das nicht was mit einem Einhorn?

Falls ihr über die Info gestolpert seid, dass ihr ein Einhorn in der Kiste findet, werdet ihr wohl enttäuscht. Dabei handelte es sich lediglich um einen Fehler, wie das Entwicklerstudio später auf Twitter bekannt gab.

Das bunte Fabelwesen war eigentlich als Wiedergutmachung für Fans in Hong Kong gedacht, die durch technische Probleme für 24 Stunden keinen Zugriff auf das Spiel hatten.

Mit dem Patch 1.3.2 für PlayStation, Xbox und PC hat Level-5 die ungewollte Veröffentlichung weltweit wieder rückgängig gemacht und das Einhorn durch Pegasus ersetzt. Derzeit gibt es für euch daher keine reguläre Möglichkeit, an das Einhorn zu kommen.

Wie rüste ich neue Reittiere aus?

Um Pegasus oder irgendeinen der anderen Mount-Skins auszurüsten, öffnet ihr euer Menü und geht zum Punkt "Reittiere". Daraufhin öffnet sich ein Bildschirm, auf dem ihr euren gewünschten Begleiter einfach auswählt.

Falls ihr noch gar kein Reittier freigeschaltet habt, müsst ihr er die Hauptgeschichte bis Kapitel 2 fortsetzen. Dort reist ihr zum Open-World-Kontinent Gigantien und bekommt euer erstes Ross, das ihr mit L1 rufen könnt.

Was denkt ihr: Welchen Mount-Skin benutzt ihr in Fantasy Life i am liebsten?