Fantasy Life i Update 1.3.1 lässt euch endlich den Horizont sehen und bringt praktische Neuerungen mit, aber Switch-Fans müssen noch warten

Fantasy Life i bekommt heute einen Patch mit einer wichtigen Kamera-Änderung.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist ein tolles RPG geworden. Ein Kritikpunkt war allerdings – auch in unserem Test – die Kamera in manchen Bereichen des Spiels. Nun hat Patch 1.3.1 für PlayStation, Xbox und PC endlich nachgebessert und bringt auch darüber hinaus praktische Änderungen mit.

Highlight des Patches ist die neue Kamera-Option für mehr Weitsicht. Ab sofort findet ihr im Einstellungsmenü den Punkt "Kamera-Neigungswinkel" und könnt hier zwischen den Modi "Normal" und "Weit" wählen (via Level-5).

1:00 Fantasy Life i: Launch-Trailer feiert den Release und stellt die Highlights der vielen Features vor

Autoplay

Damit könnt ihr fortan in der Open World von Gigantien und in der Vergangenheit deutlich weiter in die Ferne blicken, indem ihr die Kamera weiter nach unten bewegt, als es bisher möglich war. Eine wichtige Änderung, denn mit dem bisherigen Winkel war die Orientierung teilweise unnötig eingeschränkt.

Ebenfalls praktisch sind die Möglichkeiten ab sofort komplette Felder mit einem Tastendruck zu bewirtschaften und ihr könnt die Ausrüstung von NPCs an Werkbänken jetzt ändern, auch wenn sie nicht in eurer Gruppe sind.

Ihr könnt die Ausrüstung von Begleitern an Werkbänken jetzt anpassen, auch wenn sie aktuell nicht in eurem aktiven Team sind

neue Option "Automatisch ein Ziel wählen", mit der eure Figur direkt den nächsten Gegner anvisiert

Ihr könnt jetzt auch im Wasser und während Sprüngen mit eurem Drachen Knochi schnellreisen

Der Party-Song zur Feier von gemeisterten Berufen kann jetzt beim jeweiligen Meister-NPC erneut abgespielt werden

mehr Optionen für die Tastenbelegung für Controller

Ihr könnt auf Feldern die Tasten für Gießen und Anpflanzen/Ernten unterschiedlich belegen

Ihr könnt komplette Felder mit einem Tastendruck gießen und bepflanzen

neue Einstellung für Schärfentiefe auf PlayStation und Xbox

verschiedene Bugfixes und kleinere Anpassungen

Was ist mit der Nintendo Switch?

Auch die Versionen für die Switch und Switch 2 haben ein Update bekommen, allerdings nur auf Version 1.3.0. Wie Level-5 bereits im Vorfeld angekündigt hatte, folgen die neuen Kamera-Optionen und einige andere Features erst später. Einen Releasetermin gibt es derzeit noch nicht (via Level-5).

neue Option "Automatisch ein Ziel wählen", mit der eure Figur direkt den nächsten Gegner anvisiert

mehr Optionen für die Tastenbelegung

Grafische Verbesserungen auf der Switch 2 für mehr Weitsicht und schickere Reflexionen

verschiedene Bugfixes und kleinere Anpassungen

Darüber hinaus warten Fans des Cozy-RPGs auf den ersten kostenlosen DLC, den Entwickler Level-5 bereits angekündigt hat. Dieser soll unter anderem neue Endgame-Inhalte für euch mitbringen, um eurem Charakter mit Top-Ausrüstung etwas mehr Herausforderungen zu bieten.

Was denkt ihr: Welche Änderungen wünscht ihre euch noch für kommende Updates von Fantasy Life?