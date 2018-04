Nach dem ersten Live-Event "Gut durch" geht es in Far Cry 5 nahtlos weiter mit der nächsten Herausforderung. Wie die Entwickler auf dem offiziellen Twitter-Account bekanntgeben, könnt ihr euch ab sofort an "Arcade Dawn" versuchen und zwei neue Belohnungen freischalten.

Wie bekommt man die Vector .45 ACP & den Rennfahrer-Skin?

Um an der Herausforderung teilzunehmen, meldet ihr euch im Live-Event-Menü von FC5 an und zockt für mindestens 40 Minuten im integrierten Arcade-Modus. Schon gibt's das Vector SMG im farbenfrohen Retro-Look als individuelle Belohnung. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die bunte Waffe: Sie war bereits in einer früheren Version im Shooter enthalten, die Entwickler haben sie jedoch schnell wieder entfernt. Zwischenzeitig konnten Spieler sie mit einem Trick freischalten, mittlerweile bekommt ihr sie aber nur noch durch das Event.

Das passende Rennfahrer-Outfit erhaltet ihr, wenn das Commuity-Ziel erreicht wird und der Modus mindestens 1,2 Millionen Mal während des Event-Zeitraums gestartet wird. Beide Aufgaben sind diesmal überschaubar und gut machbar.

Wer Interesse an den Boni hat, braucht sich nicht sonderlich zu sputen. Die Live-Events in FC5 wechseln zwar wöchentlich, sodass ihr eigentlich nur bis zum 17. April Zeit habt, euch die Waffe und das Rennsport-Outfit zu sichern. Allerdings können die Belohnungen der Events später auch ganz normal im Spiel gekauft werden.