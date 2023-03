Far Cry 5 ist bald fast eine ganze Woche gratis spielbar – samt neuem 60 fps-Patch

Far Cry 5 hat ein Patch für die Current Gen erhalten.

Far Cry 5, der vorletzte Ableger der Reihe, ist schon ganze fünf Jahre alt und genau das ist der Grund, dass das Spiel jetzt noch mal ein Current Gen-Upgrade spendiert bekommt. Auf der PS5 und Xbox Series X/S könnt ihr euch mit dem Patch künftig in 60 fps durch das von Fanatiker*innen besetzte Montana schlagen. Aber das ist noch nicht alles. Auch für alle, die das Spiel noch nicht haben, gibt es eine schöne Überraschung.

Far Cry 5 kostenlos spielen und der Current Gen-Patch

Wer Far Cry 5 erst mal ausprobieren will, hat bald richtig ausgiebig die Gelegenheit dazu. Wie Ubisoft in einem News-Post mitteilt, wird der Titel nämlich ein gratis "Wochenende" bekommen. In Hope County dauern Wochenenden aber offensichtlich etwas länger, denn der Zeitraum reicht von Donnerstag bis Montag, also ganze fünf Tage.

Wann könnt ihr gratis spielen? 23. bis 27. März

23. bis 27. März Auf welchen Plattformen geht das? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Übrigens habt ihr auch bei PS Plus Extra/Premium und mit dem Game Pass die Möglichkeit, in den Patch reinzuschauen. In den Abos ist das Spiel nämlich ebenfalls enthalten.

9:53 Was bietet Far Cry 5? - Video-Bericht zur Testversion

Ubisoft verrät außerdem, dass ihr künftig alle Spielmodi mit der höheren Framerate zocken könnt, genau wie auch die drei DLCs. Aber nicht nur für alle Fans hoher Bildwiederholraten ist was Neues drin. Auch die Auflösung wird auf der Current Gen verbessert. Genau gesagt bietet das Spiel künftig:

Xbox Series X: 3840x2160

3840x2160 Xbox Series S: 1920x1080

1920x1080 PS5: 2880x1620

Noch ein spannender Shooter: The Finals könnte meine Shooter-Überraschung 2023 werden von Tobias Veltin

Um was geht's in Far Cry 5 eigentlich?

Die Hauptstory könnt ihr entweder allein oder zu zweit im Koop zocken, allerdings bekommt nur der Host dabei den Spielfortschritt. In der Rolle eines frischgebackenen Sheriffs bekommt ihr es mit religiösen Fanatikern unter der Führung von Joseph Seed zu tun, die das fiktive Hope County unter ihren Einfluss gebracht haben und terrorisieren.

Ihr könnt die gewohnte Egoshooter-Action sowie einen exzentrischen Gegenspieler erwarten. Neben menschlichen Koop-Partner*innen habt ihr außerdem die Möglichkeit, NPCs oder Tiere zur Verstärkung mitzunehmen.

Freut ihr euch auf das 60 fps-Patch und werdet ihr das Spiel an den kommenden Gratis-Tagen ausprobieren?