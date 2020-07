Erst vor wenigen Tagen wurden die ersten Informationen zu Far Cry 6 geleaked. Nun wurde der Open-World-Shooter in einem Livestream von Ubisoft offiziell angekündigt, Erscheinungstermin ist der 18. Februar 2021. Auch die Vorbestellungen sind bereits angelaufen. Im Ubisoft Store könnt ihr euch derzeit gleich vier verschiedene Editionen sichern, nämlich die Standard, Gold, Ultimate und Collector's Edition.

Auch im Microsoft Store ist Far Cry 6 bereits zu finden:

Far Cry 6 für Xbox One / Xbox Series X vorbestellen im Microsoft Store

Die Gold Edition enthält das Hauptspiel und den Season Pass mit drei DLCs. Mit der Ultimate Edition bekommt ihr den Season Pass sowie das Ultimate-Paket mit zusätzlichen Ingame-Inhalten.

In der Collector's Edition sind neben den Inhalten der Ultimate Edition unter anderem ein 72 cm langes Modell des "Tostador" genannten Flammenwerfers sowie das Steelbook und ein Schlüsselanhänger in Form von Charizo, dem laut Shopseite "süßesten und gefährlichsten Hund auf Rädern", enthalten.

Das sind die Vorbesteller-Boni

Vorbesteller erhalten unabhängig von der Version das sogenannte Libertad-Paket umsonst. Dieses enthält zwei Ingame-Gegenstände: Die einzigartige Waffe Discos Logos sowie einen Skin für Hündchen Charizo namens "Libertad Charizo".

Gratis-Upgrades für PS5 und Xbox Series X

Far Cry 6 wird für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Wenn ihr das Spiel zunächst für die PS4 oder die Xbox One bestellt, könnt ihr später ein kostenloses Upgrade auf die PS5- beziehungsweise Xbox-Series-X-Version erhalten.

Was wissen wir über Far Cry 6?

In Far Cry 6 werden wird es im fiktiven mittelamerikanischen Staat Yara mit dem Diktator Anton Castillo, der vom aus Breaking Bad bekannten Schauspieler Giancarlo Esposito verkörpert wird, und seinem Sohn Diego aufnehmen. Wir selbst spielen den einheimischen Guerilla-Kämpfer Dani Rojas, der sein Land von dem tyrannischen Regime befreien will.

Die offene Spielwelt bietet diesmal tropischen Dschungel, weite Strände und mit der Hauptstadt Esperanza auch ein urbanes Gebiet. Selbstverständlich wird es auch diesmal wieder Fahrzeuge, zahlreiche Waffen und rekrutierbare Gefolgsleute geben.

Mehr erfahrt ihr in unserem News-Artikel zur Enthüllung von Far Cry 6.