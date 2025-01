Feinschmecker baut seinen PC so um, dass er darin Fleisch trocknen kann - ja, wirklich

Klingt komisch, ist aber so: Ein PC-Gehäuse als Fleischtrockner (Bild: reddit.com/user/Feisty_Pin_9956/).

Falls ihr kein Fleisch mögt, funktioniert das Ganze wahrscheinlich auch als eine Art Dörrautomat für Trockenobst, getrocknete Tomaten oder Ähnliches. Aber die Idee ist schlicht genial: Ein PC-Gehäuse bietet die perfekten Voraussetzungen, um darin zum Beispiel Biltong-Fleisch zu trocknen. Ein Reddit-User zeigt seinen beeindruckenden Build und erklärt auch noch, wie das Ganze funktioniert.

PC-Gehäuse eignen sich offenbar perfekt dazu, um darin Fleisch zu trocknen, wie dieser Build hier beweist

Kreative Idee: Falls ihr noch ein PC-Gehäuse mit einigen Lüftern zuhause herumstehen habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, liefert euch dieser Reddit-Post hier vielleicht den nötigen kreativen Input. Warum baut ihr nicht einfach einen kleinen Fleischtrockner oder Humidor daraus? Das scheint nämlich ganz hervorragend zu funktionieren.

Was macht der User da? Dieser Feinschmecker hängt sogenanntes Biltong-Fleisch in ein PC-Gehäuse. Dabei handelt es sich um ein ganz spezielles Trockenfleisch der südafrikanischen und namibischen Küche. Es muss zunächst mit Essig behandelt, dann mariniert und letztlich über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen luftgetrocknet werden.

Biltong-Box selbstgemacht: Wer in Gegenden wohnt, wo die Luft nicht per se schon trocken genug ist, kann sich eine sogenannte Biltong-Box zum Trocknen bauen. Dabei handelt es sich um eine belüftete und beheizte Kiste und ihr ahnt es schon: Dieses PC-Gehäuse ist im Endeffekt nichts anderes als das, nur eben auf einem sehr hohen Level und mit coolem Glas-Sichtfenster.

Link zum Reddit-Inhalt

So funktioniert's: Wie der Reddit-User Feisty_Pin_9956 in seinem Beitrag schreibt, verfügt sein Case über einen Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensor, ein Heiz-Element, einige LEDs, um die Temperatur der Luft anzuzeigen, die herausgepustet wird, einige Lüfter, um das Ganze zu belüften und obendrein einen Raspberry Pi, um alles zu steuern.

Voll automatisiert: Das Heiz-Element wird je nach Feuchtigkeit an- oder ausgeschaltet und die LED-Farben ändern sich, je nachdem, wie warm es ist. So lässt sich schon auf den ersten Blick von außen erkennen, wie heiß es im Biltong-PC ist. Die Lüfter sind so niedrig wie möglich eingestellt, um das Fleisch nicht zu schnell zu trocknen.

Nein, das ist keine GPU! Falls ihr da unten den GeForce RTX-Schriftzug entdeckt habt und euch wundert: Keine Angst, es handelt sich dabei nicht um eine ganze Grafikkarte, sondern nur um den Heatsink davon. Der ist an das Heiz-Element angeschlossen und soll dabei helfen, die Wärme schön gleichmäßig im Case zu verteilen. Was offenbar perfekt funktioniert.

Die Reaktionen fallen begeistert aus: Auf die Idee muss man erst einmal kommen, aber dann ist es wirklich einfach genial. Die Möglichkeiten sind schier endlos und egal, was ihr trocknen wollt, es dürfte mit so einem Setup grandios funktionieren. In den Kommentaren wird dann natürlich über die FPS-Zahlen (Fleisch pro Sekunde?) gescherzt und ein einziger, großer Wermutstropfen wurde auch schon ausgemacht: Nein, auf diesem PC läuft garantiert kein Crysis.

Habt ihr schon einmal so eine außergewöhnliche Art und Weise gesehen, ein PC-Gehäuse zu nutzen? Was würdet ihr darin trocknen wollen?