Mit FIFA 19 kehrt die Champions League in die Fußballserie zurück, außerdem hat EA unter anderem den Anstoß-Modus erweitert und mit einigen Fun-Modi garniert.

Viele Fans hatten deshalb befürchtet, dass sich die Änderungen an anderen beliebten Modi wie Pro Clubs und dem Karrieremodus in diesem Jahr in Grenzen halten.

Konzentration auf Einbau der CL

Und genau das hat Lead Gameplay Producer Sam Rivera nun dem amerikanischen Outlet Gamespot bestätigt und gesagt, dass sowohl Pro Clubs als auch die Karriere keine großen neuen Features enthalten.

Stattdessen habe man sich bei der Karriere darauf konzentriert, die Champions League so authentisch wie möglich einzubauen.

"An einem Champions League-Spieltag ändert sich alles, es gibt einen Reskin. Das war unsere oberste Priorität."

Kommen neue Features per DLC?

Gleichzeitig habe man aber auch vernommen, dass sich die Fans größere Neuerungen wünschen und stellt mögliche spätere Ergänzungen in Aussicht.

"Wir hören auf unsere Fans. Sie wollen mehr Zeug und größeres Zeug in der Karriere und den Pro Clubs. Es gibt aktuell Diskussionen bei uns, was möglicherweise in Zukunft hinzugefügt werden kann. [...]"

Diese Änderungen gibt's in der Karriere: Es gibt unter anderem neue Zwischensequenzen in den Umkleidekabinen oder die Einführung der "Ultimate"-Schwierigkeitsstufe, die bislang dem Ultimate Team-Modus vorbehalten war.

FIFA 19 erscheint am 28. September für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Für weitere Details zu den Veränderungen und den erweiterten Anstoß-Modus lest ihr unsere beiden unten verlinkten Specials.

