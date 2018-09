FIFA 19 - Demo kommt schon nächste Woche, was könnte drin stecken?

Ende September erscheint mit FIFA 19 EA Sports neuester Ableger der Fußballsimulation und Fans des digitalen Rasensports scharren schon seit Wochen mit den Füßen: Wann kommt endlich die Demo?

EA Sports hat das Erscheinungsdatum der kostenlosen Testversion von FIFA 19 jetzt via Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Demo kommt wie im letzten Jahr zwei Wochen vor dem Release des finalen Spiels.

Wann erscheint die Demo? Am Donnerstag, den 13. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Eine genaue Uhrzeit für das Erscheinen der Demo gibt es aber noch nicht.

Die FIFA 18-Demo ging im letzten Jahr um 19 Uhr im PlayStation Store und Xbox Live Store online - möglich, dass wir diesmal ebenfalls wieder in den Abendstunden loslegen können.

FIFA 19: Änderungen an FUT

Was FIFA 19 bei Ultimate Team anders macht

Mögliche Inhalte der Demo

Infos zu Modi, Stadien und spielbaren Teams hat EA noch nicht offiziell bekanntgegeben, es gibt aber bereits Spekulationen beziehungsweise Gerüchte.

Im Juni entdeckte ein Reddit-User auf Twitter ein Bild eines FIFA-Spielers. Darauf zu sehen ist ein abfotografierter Bildschirm einer speziellen Hands on-Demo, die ausgewählte Personen auf dem EA-Play-Event spielen durften.

Darauf ist eine Reihe von Teams abgebildet, die womöglich in der FIFA 19-Demo für alle spielbar sein könnten:

Spielbare Teams in der EA-Play-Demo

FC Bayern München

Juventus Turin

Paris St. Germain

Manchester United

Real Madrid

Atletico Madrid

Tottenham Hotspurs

Borussia Dortmund

Die FIFA 18-Demo umfasste übrigens 12 Mannschaften und vier Stadien. Es kann gut sein, dass sich die aktuelle Demo in Sachen Umfang ebenfalls wieder in diesem Rahmen bewegt.

Champions League-Spiele in der Demo? Gut möglich, dass wir in der FIFA 19-Demo neben Anstoß auch in die UEFA Champions League reinschnuppern dürfen, die EA im Rahmen der E3 2018 als brandneues Spielelement enthüllt hat. Das ist aber nur Spekulation und nicht offiziell bestätigt.

Das finale Spiel erscheint am 28. September, unter anderem für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Vorbesteller der Champions Edition oder der Ultimate Edition von FIFA 19 für dürfen drei Tage eher loskicken.