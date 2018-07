Mit FIFA 19 setzt EA wie schon im letzten Jahr auf Gameplay-Finetuning. Mit der UEFA Champions League und Europa League dürfen wir uns aber dennoch auf eine von vielen Fans lang ersehnte Neuerung freuen.

Und nicht nur das. Schenken wir Youtuber DTT glauben, dann führt FIFA 19 mit House Rules einen neuen, alten Spielmodus ein, der in FIFA Street als Last Man Standing sein Debüt feierte.

Achtung: EA hat den House Rules-Modus nicht offiziell bestätigt, weshalb wir die Aussagen des Youtubers als Gerücht ansehen müssen.

Das steckt hinter House Rules aka Last Man Standing

So funktioniert House Rules angeblich: Laut DTT spielen wir im House-Rules-Modus 11 vs. 11-Matches. Der Modus sei sowohl offline als auch online spielbar.

Das Besondere im Vergleich zu herkömmlichen Fußball-Partien: Schießt ein Team ein Tor, verliert es im Anschluss einen Spieler. Das Team mit den meisten Toren und den wenigsten Spielern auf dem Platz gewinnt.

Hierbei handelt es sich also um einen Fun-Modus abseits des herkömmlichen Treibens auf dem digitalen Rasen.

FIFA 19: Alle Gameplay-Neuerungen

Was FIFA 19 neu und anders macht

FIFA Street kehrte bereits in FIFA 18 zurück, allerdings nur als kurze spielbare Sequenz im Story-Modus The Journey. Mit House Rules scheint EA erneut Fans des Funkickers ansprechen zu wollen, ohne aber einen eigenständigen FIFA Street-Modus in der kommenden Fußballsimulation zu integrieren.

Sofern die Aussagen des Youtubers stimmen, sollte sich House Rules nichtsdestotrotz als spaßige Alternative zu den herkömmlichen Matches entpuppen.