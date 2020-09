FIFA 21: Das sind die 20 bestbewerteten Kicker im Spiel

Sie werden in jedem Jahr mit Spannung erwartet: Die Spieler mit den besten Ratings eines FIFA-Teils. Schließlich will insbesondere jeder FUT-Spieler einen oder gleich mehrere dieser Kicker in der eigenen Truppe haben, außerdem ist es schon fast Kult, über bestimmte Spieler-Bewertungen zu diskutieren.

Jetzt hat EA die 100 bestbewerteten Spieler von FIFA 21, dem diesjährigen Teil der Fußballserie, bekannt gegeben. Dabei befinden die zwei alte Bekannte an der Spitze, außerdem haben es insgesamt drei deutsche Spieler in die Top 20 geschafft, die wir euch nachfolgend präsentieren. Das jeweilige Rating befindet sich in Klammern.

Die Top 20-Spieler von FIFA 20

Lionel Messi (93) Cristiano Ronaldo (92) Robert Lewandowski (91) Neymar Jr. (91) Kevin de Bruyne (91) Jan Oblak (91) Marc-Andre Ter Stegen (91) Virgil van Dijk (90) Sadio Mané (90) Mohamed Salah (90) Alisson Becker (90) Kylian Mbappé (90) Sergio Aguero (90) Sergio Ramos (89) Karim Benzema (89) Manuel Neuer (89) Thibaut Courtois (89) Casemiro (89) Samir Handanovic (88) Toni Kroos (88)

Auffällig: In diesem Jahr sind erneut eine Menge Torhüter unter den Top 20, nämlich insgesamt sechs. Alle weiteren Spieler der Top 100 findet ihr hinter diesem Link direkt bei EA.

FIFA 21 erscheint am 6. Oktober, geplant sind Release für die PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.

FIFA 21: Alle Infos zu Crossplay, Nex-Gen-Upgrade & Savegame Transfer

Seid ihr mit der diesjährigen Top 20 zufrieden?