FIFA 21: Das beste an PS5 & Xbox Series X/S sind die Fußballer-Haare

Nie haben die Fußballer in einem FIFA-Spiel schöner ausgesehen als in FIFA 21 auf PS5 und Xbox Series X/S. Das hängt unter anderem an der "Strand Hair Technology" der Frostbite Engine. Einzeln berechnete Strähnen der Haare von Spielern wehen bei Bewegungen und werden durch ein Physiksystem berechnet.

Da fliegen die Haare: Ob das natürlich wirklich realistisch aussieht, wenn die Frisur zwar hin und her wirbelt aber immer wieder in die gleiche, gestylte Ausgangsfrise zurückkehrt, liegt im Auge des Betrachters. Dennoch sieht es einfach beeindruckend aus, derart detaillierte Haarprachten in einem Fußballmatch so fliegen zu sehen. Sogar die Bärte wirken deutlich detailreicher und nicht so, als wären die Haare aufs Gesicht gemalt.

Wir verraten euch, warum FIFA 21 auf PS5 & Xbox Series X/S zwar schöner, aber noch nicht ganz Next-Gen ist:

FIFA 21 wird immer realitätsnäher

So schön kann FIFA 21 sein: Das ist aber noch nicht alles, denn auch die Spieler schwitzen richtig. Im Regen rinnt Wasser an der Haut herunter. Licht spiegelt sich in Schweißperlen. Selbst die Augen sehen lebendiger aus. All das führt dazu, dass FIFA 21 auf PS5 und Xbox Series X/S optisch einen fantastischen Eindruck macht. Ein Video Vergleich die Next-Gen-Version mit der Last-Gen-Version auf Xbox One und PS4:

Weiterhin ist zu sehen, dass Schatten sanftere Übergänge besitzen und bei diesen auch nicht mehr flackern. Die gesamte Beleuchtung wirkt realitätsnäher, was im Zusammenspiel mit den flüssigen Animationen und der Art, wie das Licht mit Objekten wie Kleidung interagiert, dazu führt, dass ein Match in FIFA 21 auf den ersten Blick den Eindruck eines Fußballspiels im Fernsehen macht.

Digital Foundry, welche das Vergleichsvideo erstellt haben, gehen sogar soweit zu sagen, dass die Haare in FIFA 21 zu den besten gehören, die wir derzeit in einem Videospiel zu sehen bekommen.

Wie gefällt euch die PS5- und Xbox-Series-X/S-Version von FIFA 21? Was haltet ihr von den Haaren der Fußballer?