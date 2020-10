FIFA 21: Release-Termin für PS5 und Xbox Series X/S-Versionen steht fest

FIFA 21 ist bereits seit Anfang Oktober für die PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich, wird aber auch für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Jetzt hat EA den offiziellen Release-Termin für die Next Gen-Fassungen des Fußballspiels bekannt gegeben.

Wann geht's los? Am 4. Dezember 2020 erscheint FIFA 21 für PS5 und Xbox Series X/S

Auf den neuen Konsolen wird der Titel von ein paar exklusiven Features profitieren, die es so nur auf den Next Gen-Systemen geben soll:

schnellere Ladezeiten

noch realistischere Spielerbewegungen

Deferred Lighting System für bessere Lichtdarstellung

Das müsst ihr beim Next Gen-Upgrade beachten

Die Next Gen-Versionen sind natürlich einzeln erhältlich, wer FIFA 21 allerdings jetzt schon für die PS4 oder die Xbox One gekauft hat bzw. besitzt, kann dank EAs "Dual Entitlement"-System kostenlos auf die neue Version upgraden.

Es gibt aber einen Haken: Denn bei einem Transfer von der PS4 zur PS5-Version bzw. von Xbox One zu Series X/S werden nicht alle Fortschritte übernommen, bei Online-Saisons oder Pro Clubs etwa müsst ihr wieder von vorn anfangen. Genaue Details dazu findet ihr hier:

FIFA 21: Wir haben die Current Gen-Version schon getestet

Kollege Dennis hat sich FIFA 21 bereits auf PS4 und Xbox One angeschaut und kommt zum Schluss, dass EA zwar auch in diesem Jahr ein gutes Fußballspiel abliefert, in Sachen Innovation auf der Stelle tritt und sich FIFA 21 deshalb wie ein Update zum Vollpreis anfühlt.

