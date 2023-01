FIFA 23: Ultimate Edition für PS4 + PS5 jetzt günstig wie nie im PS Store kaufen

Im PlayStation Store könnt ihr jetzt die FIFA 23 Ultimate Edition für PS4 und PS5 zum bislang günstigsten Preis bekommen. Statt 99,99€ zahlt ihr nur noch 39,99€ und spart somit satte 60 Prozent auf den erst vor knapp vier Monaten erschienenen Sportspiel-Hit. Das Angebot ist noch gültig bis 1 Uhr morgens am 2. Februar. Hier findet ihr es:

Mit der Ultimate Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel in der PS4- und in der verbesserten PS5-Version auch 4.600 FIFA Points. 100 Einheiten der Ingame-Währung haben einen Wert von knapp einem Euro. Die FIFA Points allein würden beim Einzelkauf also schon etwas mehr kosten als die gesamte Ultimate Edition zum derzeitigen Deal-Preis.

Was bietet FIFA 23?

7:00 FIFA 23-Trailer zeigt das neue Rasen-Erlebnis

Kleine Verbesserungen: FIFA 23 dürfte das vorerst letzte Fußballspiel aus dem Hause EA werden, dass den Namen FIFA trägt. Ab nächstem Jahr soll die Reihe EA Sports FC heißen. Große Neuerungen hat sich Electronic Arts zum Abschluss leider nicht einfallen lassen. Es werden aber durchaus eine ganze Reihe kleinerer Verbesserung geliefert. Auf dem Rasen gibt es zum Beispiel einen neuen Powershot und die Standardsituationen wurden überarbeitet. Auch am Karriere- und am FUT-Modus wurde hier und da geschraubt. Daran, dass letzterer nach wie vor Pay2Win bietet, ändert sich aber natürlich nichts.

Viel Umfang, aber keine Story: Ansonsten gibt es noch einige optische Verbesserungen. Dafür ist der Story-Modus weggefallen, was ein bisschen schade, aber kein allzu großer Verlust ist. Schließlich bekommt man trotzdem noch immer ein sehr umfangreiches Fußballspiel. So gibt es nach wie vor den sehr spaßigen Straßenfußballmodus Volta, außerdem wurde inzwischen auch die Weltmeisterschaft integriert, die zum Release noch nicht enthalten war. Zudem wurde dem Frauenfußball nun etwas mehr Beachtung geschenkt, wenngleich es hier noch immer viel Potential für Verbesserungen gibt.

Einen detaillierten Bericht über die Neuerungen in FIFA 23 und alles, was das Fußballspiel sonst noch so zu bieten hat, findet ihr in unserem großen GamePro-Test:

