Kein Vergleich zu heute: So witzig sah FIFA-Star Cristiano Ronaldo zu PS1-Zeiten noch in Spielen aus

So sah Cristiano Ronaldo in FIFA 19 aus, aber das war natürlich nicht immer so.

Die Zeit rast ja bekanntlich, wenn man Spaß hat. Dementsprechend ist es plötzlich schon eine ganze Weile her, dass die PS1 auf dem Markt war und es wirkt aus heutiger Sicht geradezu befremdlich, sich anzuschauen, was wir damals für gute Grafik gehalten haben.



Manches ist gut gealtert, manches eher nicht so. Insbesondere Spiele, die auf einen realistischen 3D-Look abzielen, überstehen den Test der Zeit oft nicht so gut. Wie zum Beispiel die FIFA-Reihe und ihre Abbildungen bekannter Sport-Persönlichkeiten.

FIFA-Entwicklung von früher bis heute: So sahen Cristiano Ronaldo und Co. zu PS1-Zeiten aus

Darum geht's: Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir noch gedacht, Grafik könnte gar nicht besser als in Far Cry oder Crysis aussehen. Mittlerweile gibt es aber Titel wie Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 oder Avatar: Frontiers of Pandora, die uns eines Besseren belehren. Der Zahn der Zeit nagt an uns allen, aber am meisten an den in Sportspiele übertragenen Spieler-Visagen.

Video zeigt eindrücklich den Fortschritt: Hier könnt ihr euch im Schnelldurchlauf ansehen, wie sich die Grafik in den FIFA-Spielen seit dem Jahr 2004 verändert hat. Anhand des Beispiels von Cristiano Ronaldo wird schnell sehr deutlich, was sich in 20 Jahren so alles getan hat.

Wir hatten das auf jeden Fall alles hübscher in Erinnerung, aber am besten seht ihr selbst:

Der Wandel wirkt schon sehr beeindruckend. Ungefähr ab dem Jahr 2007 kann man einigermaßen erkennen, welcher Mensch hier überhaupt gemeint ist. Seit 2018 kommen die Spiele-Versionen ihren echten Vorbildern dann schon so nahe, dass kein Zweifel mehr bleibt. Auch die Bewegungen und das ganze Drumherum passen natürlich viel besser.

Ein sehr ähnliches Video gibt es hier auch zu Ronaldo, aber für den Zeitraum von 1996 bis zum Jahr 2023 – also nochmal acht Jahre mehr. Die pixeligen Spieler-Versionen von damals waren wirklich kein Augenschmaus und machen sogar noch deutlicher, wie stark die technische Entwicklung vorangeschritten ist.

Last, but not least zeigen wir euch noch einen direkten Vergleich im Bild zwischen der PS1-Ära und dem aktuellsten NBA-Teil 2K25. Hier könnt ihr anhand des Beispiels von Lebron James überdeutlich sehen, wie viel realistischer und detailgetreuer die Darstellung in Sportspielen geworden ist:

Wie geht's weiter mit FIFA und Co? Mit FIFA gar nicht so richtig: Die Reihe heißt jetzt EA Sports FC und pfeift auf die offizielle Kooperation, aber erscheint natürlich nach wie vor. Der neueste Teil namens EA Sports FC 25 ist seit September für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Dachtet ihr damals auch schon, dass die Grafik umwerfend echt aussieht und was sagt ihr zum Vergleich mit heute?