FIFA 23 zum Tiefstpreis im PS4/PS5-Sale: Jetzt mit drei neuen WM-Modi

Im PS Store ist gestern ein neuer Sale mit allerhand im Preis reduzierten PS4- und PS5-Spielen gestartet. Genauer sind 1657 Spiele, DLCs und Bundles aktuell im Angebot. Darunter auch FIFA 23, für das jüngst ein großes Update samt der FIFA Frauen WM und einem "neuen" Modus erschienen ist.

Das kostet FIFA 23 für PS4 und PS5:

PS4: 17,49 Euro (ihr spart 75%)

17,49 Euro (ihr spart 75%) PS5: 19,99 Euro (ihr spart 75%)

Damit könnt ihr euch die digitale Version von FIFA 23 aktuell für PS4 und PS5 im PS Store zum Tiefstpreis schnappen (Quelle: Idealo).

Bis wann ist FIFA 23 im Angebot? Bis 06. Juli, um 00:59 deutscher Zeit

Gibt es aktuell ein Angebot für Xbox? Seid ihr auf Xbox One unterwegs, könnt ihr euch die digitale Version von FIFA 23 ebenfalls für 17, 49 Euro kaufen, für Xbox Series X/S liegt der Preis derzeit weiter bei 39,99 Euro.

Vor Start der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland am 20. Juli, hat es das Turnier samt dreier Modi in FIFA 23 geschafft. Mit dabei:

Anstoßmodus: Direktes Match gegen Freunde oder die KI

Direktes Match gegen Freunde oder die KI Turniermodus: Spielt die Endrunde mit der Nationalmannschaft eurer Wahl

Spielt die Endrunde mit der Nationalmannschaft eurer Wahl Lead Your Country: Hier wählt ihr eine Spielerin, die ihr während der WM verkörpert

Das Update wurde am vergangenen Dienstag ausgerollt, wodurch jetzt insgesamt 32 Frauen-Nationalmannschaften im Spiel sind, ganze 20 davon neu.

Wollt ihr generell wissen, wie FIFA 23 im GamePro-Test abgeschnitten hat, hier entlang:

Mehr zum Thema FIFA 23 im Test: Leiser Abschluss statt Lattenkracher von Dennis Michel

PS Store-Sale mit 1657 Angeboten

Der aktuelle PS Store-Sale ist noch bis 06. Juli aktiv und hat neben vielen älteren Spielen auch einige recht frische Spiele im Angebot. Hier eine kleine Auswahl an Titeln, die wir euch zum aktuellen Preis empfehlen können:

Need for Speed Unbound (PS5) für 23,99 Euro: Der jüngste NfS-Ableger ist mit seinen Comic-Effekten sicher Geschmacksache, GamePro-Testerin Annika hatte mit dem Arcade-Flitzer samt seinen massigen Tuning-Einstellungen aber richtig viel Spaß. Für einen Preis unter 25 Euro bekommt ihr ein mehr als ordentliches Rennpaket.

Far Cry 6 (PS4, PS5) für 17,49 Euro: Ubisofts jüngstes Open World-Abenteuer ist sicher nicht perfekt, für die Action zwischendurch samt überaus hübscher Spielwelt taugt der Shooter aber allemal.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4, PS5) ab 17,99 Euro: Das Remake ist für unter 20 Euro ein absolutes Muss für alle, die wie wir damals zu den Klängen von Superman eine Skate-Kombo nach der anderen in den Asphalt gebrannt haben.

Auch für Horrorfans sind mit dem Dead Space-Remake (62,99 Euro) und der Deluxe Edition von Dead Island 2 (59,99 Euro) tolle Spiele mit dabei. Auch Souls-Fans bekommen bspw. Wo Long für knapp 50 Euro. Hier findet ihr aber sicher auf dem Retail-Markt auch vergleichbarer oder gar günstigere Angebote.

Ist für euch beim PS Store-Sale ein Spiel dabei oder seid ihr aktuell bestens versorgt?