FIFA kündigt gleich vier neue Fußballspiele an und keines davon kommt für Konsolen

Für Fußballfans steht im nächsten Jahr eine große Veränderung an. Denn EAs virtueller Kicker heißt dann nicht mehr "FIFA", sondern firmiert wegen der nicht mehr vorhandenen Lizenz unter "EA Sports FC". Dass der Fußballweltverband FIFA zukünftig sein eigenes Süppchen kochen wird, steht schon seit längerem fest, und jetzt ist auch bekannt, welche Titel unter der neuen Flagge erscheinen werden.

Insgesamt vier Spiele hat die FIFA jetzt angekündigt, die wenig überraschend im Rahmen der anstehenden Fußballweltmeisterschaft in Katar erscheinen werden. Aber wie ihr der Überschrift dieses Artikels sicherlich schon entnommen habt, gibt es direkt einen Dämpfer für uns Konsoleros. Denn für PlayStation, Xbox oder Switch wird zunächst keiner dieser Titel veröffentlicht.

Stattdessen hat sich die FIFA entschieden, komplett auf Web 3.0-Spiele zu setzen, die also Blockchain-basiert funktionieren. Zur Erinnerung: Blockchains sind Netzwerke dezentraler Datenbanken, die nicht von einzelnen Personen oder Unternehmen kontrolliert werden. Auch die umstrittenen NFTs (Non-Fungible Tokens) liegen auf solchen Blockchains. Und genau auf dieser häufig als "neuer Generation des World Wide Web" bezeichneten Plattform bzw. den Anwendungen darin wird die FIFA folgende Titel veröffentlichen:

Disclaimer zur FIFA-WM in Katar: An dieser Stelle möchten wir auf die schwierigen Umstände aufmerksam machen, die nicht nur zur Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar geführt haben, sondern auch die Organisation, Vorbereitung und Austragung des Turniers begleiten. Für mehr Informationen empfehlen wir euch die ZDF-Reportage “Geheimsache Katar“, in der Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs vor Ort wichtigen Fragen rund um die Weltmeisterschaft nachgehen.