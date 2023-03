Filme für 0,99€: Black Adam und weitere Blockbuster jetzt günstig bei Amazon schauen

Am Wochenende könnt ihr bei Amazon Prime Video aktuelle Blockbuster für 99 Cent ausleihen.

Bei Amazon Prime Video könnt ihr dieses Wochenende wieder Filme für nur 99 Cent, falls ihr Amazon Prime abonniert habt. Diesmal stehen 28 Titel zur Auswahl, bei fast allen handelt es sich um aktuelle Filme aus 2022 oder sogar schon 2023. Natürlich sind auch wieder einige echte Blockbuster unter den Angeboten. Wie üblich läuft die Aktion nur bis Sonntag und endet pünktlich um Mitternacht. Die Übersicht findet ihr hier:

Highlight ist diesmal das Fantasy-Abenteuer Black Adam mit Dwayne „The Rock“ Johnson, der in der Rolle des Titelhelden die Macht der ägyptischen Götter entfesselt. Nicht ganz so berühmt, aber ebenfalls sehenswert ist der koreanische Science-Fiction-Film Alienoid, der sich unter anderem um einen formwandelnden Roboter und einen Magier aus dem 14. Jahrhundert dreht. Nicht verpassen sollte man zudem das actionreiche Geschichtsdrama The Woman King über eine Herrscherin der Amazonen und ihren Kampf gegen die Franzosen.

Hier eine kleine Auswahlliste mit einigen Highlights:

Wenn ihr bei Amazon Prime Video einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber trotzdem günstig Filme leihen wollt, könnt ihr das mit einer kostenlosen 30-tägigen Testmitgliedschaft tun. Diese bringt euch natürlich auch noch viele weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Prime Video, kostenlose PC-Spiele auf Prime Gaming, kostenlose eBooks mit Prime Reading und natürlich den kostenlosen Premium-Versand. Mehr erfahrt ihr hier: