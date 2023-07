Nächster Xbox-Deal: Final Fantasy 14 kommt und hat eine neue Erweiterung im Gepäck

Ein Bild mit großer Strahlkraft. Phil Spencer auf der Bühne mit Yoshi-P und Square Enix-CEO Takashi Kiryu

Auf diese Meldung mussten Xbox-Fans über zehn Jahre warten. Nachdem Final Fantasy 14 ein Jahrzehnt konsolenexklusiv auf PlayStation vertreten war, wurde auf dem gestrigen FF XIV-Fanfest nach langem Ringen eine Version für die Xbox Series X/S angekündigt.

Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten: Square Enix will künftig "wenn möglich" mehr Spiele auf Xbox-Konsolen bringen und hat zudem die Erweiterung Dawntrail in einem ersten Trailer angekündigt.

Final Fantasy 14 erscheint auf Xbox Series X/S

Das Final Fantasy-Spiele in den vergangenen Jahren auch auf Xbox-Konsolen erscheinen, war wahrlich keine Gegebenheit. Seit jeher ist die Marke stark mit PlayStation verbandelt.

Umso größer war die Strahlkraft, als sich auf dem gestrigen Fanfest zu Final Fantasy 14 der neue Square Enix CEO Takashi Kiryu, FF XIV-Schöpfer Yoshi-P und Xbox' Phil Spencer die Hände reichten und zusammen eine Version für Xbox Series X und Xbox Series S ankündigten.

Wann erscheinen die Xbox Series-Versionen? Die Versionen sollen im Anschluss an eine Open Beta im Frühjahr 2024 erscheinen. Also noch vor Release der neuen Dawntrail-Erweiterung im Sommer 2024.

Den ersten Trailer zu Dawntrail könnt ihr euch derweil hier anschauen:

2:29 Erster Trailer zur neuen Final Fantasy 14-Erweiterung Dawntrail

Crossplay und Cross-Progression? Für die Xbox Series X/S-Versionen wurde zudem Crossplay mit PlayStation-Konsolen und PC bestätigt. Was Cross-Progression anbelangt, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine offizielle Aussage seitens Square Enix.

Bald mehr Final Fantasy auf Xbox-Konsolen?

Eine weitere wichtige Aussage vom Fanfest in Las Vegas kommt zudem von Square Enix CEO Takashi Kiryu, der künftig "wenn möglich" Final Fantasy-Spiele auf Xbox bringen will. (via Tweaktown)

Als CEO von Square Enix möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir den Fans auf der ganzen Welt weiterhin fantastische Spiele liefern wollen, und wir möchten auch die Xbox-Community willkommen heißen. Beginnend mit der heutigen Ankündigung von Final Fantasy XIV, das im Frühjahr 2024 (für Xbox Series X/S) erscheinen wird, planen wir, wenn möglich, unsere Spiele auf die Xbox zu bringen, damit Spieler auf der ganzen Welt sie genießen können.

Zwar ist "wenn möglich" alles, nur keine konkrete Aussage. Dennoch hat das gestrige Fanfest klar aufgezeigt, dass Microsoft und Square Enix weiter im Gespräch sind und der Wille vorhanden ist, Final Fantasy auf Xbox-Konsolen zu bringen.

Was meint ihr, werden wir schon bald Final Fantasy 16 oder gar das Remake zu Final Fantasy 7 auf Xbox-Konsolen sehen?