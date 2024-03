Final Fantasy 7 Rebirth: Diese 4 mächtigen Beschwörungen kriegt ihr gar nicht im Spiel - diese Voraussetzungen müsst ihr für die Espern erfüllen

Vier der Esper in FF7: Rebirth bekommt ihr gar nicht im regulären Spielverlauf.

Die Esper genannten Beschwörungen stehen euch auch in Final Fantasy 7: Rebirth wieder im Kampf zur Seite. Einige von ihnen kehren aus FF7 Remake zurück, andere kommen ganz neu dazu.

Manche Beschwörungs-Materia könnt ihr aber gar nicht im Spielverlauf selbst bekommen, sondern müsst dafür bestimmte Bedingungen erfüllen.

FF7 Rebirth: Diese Beschwörungen bleiben euch im Hauptspiel verwehrt

Insgesamt gibt es in FF7: Rebirth 14 Beschwörungen. Drei von ihnen (Chocobo & Mogry, Shiva, Ifrit) stehen euch von Anfang an zur Verfügung, andere verdient ihr euch im Verlauf der Story, wenn ihr sie in Chadleys Kampfsimulator besiegt. Außerdem gibt es noch eine geheime Beschwörung.

Allerdings kommt ihr an vier der Esper nicht direkt im Spiel heran, stattdessen bekommt ihr sie als Bonus für bestimmte Editionen oder Spielstände. Habt ihr etwa Final Fantasy 7: Remake gespielt, bekommt ihr Leviathan spendiert – vorausgesetzt, ihr habt noch einen Spielstand auf der Platte.

Das sind alle Espern, die ihr nur unter bestimmten Bedingungen bekommt:

Leviathan : Bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr einen Spielstand von FF7 Remake besitzt.

: Bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr einen Spielstand von FF7 Remake besitzt. Ramuh : Bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr einen Spielstand von Episode Intermission besitzt.

: Bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr einen Spielstand von Episode Intermission besitzt. Mogry-Trio: Gab es ausschließlich als Vorbesteller-Bonus für digitale Versionen von FF7: Rebirth.

Gab es ausschließlich als Vorbesteller-Bonus für digitale Versionen von FF7: Rebirth. Zauberpott: Bekommt ihr nur mit der Digital Deluxe Edition des Spiels.

So holt ihr euch die Extra-Esper

Selbst wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt, sind die Beschwörungen nicht automatisch in eurem Inventar, ihr müsst sie nämlich noch einfordern. Vor Spielstart könnt ihr im Hauptmenü unter "Bonus" überprüfen lassen, ob ihr die Bedingungen für bestimmte Goodies erfüllt.

Habt ihr beispielsweise auch die Demo zu Rebirth vorab gespielt, bekommt ihr zusätzlich einen Kupo-Anhänger. Um eure Beschwörungs-Materia dann im Spiel entgegenzunehmen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet das Hauptmenü

Klickt auf "System"

Wählt "DLC und Bonus-Gegenstände"

Achtung bei PS4-Spielständen von FF7 Remake

Übrigens kann es sein, dass das Spiel euren Speicherstand für FF7 Remake nicht sofort erkennt. Das kann vorkommen, wenn ihr den Vorgänger noch auf PS4 gezockt habt. Ihr könnt eure Spielstände dann entweder manuell mit einem USB-Stick rüberziehen oder aus dem Cloud-Speicher holen, wenn ihr PS Plus besitzt.

Für letzteres geht ihr einfach in eure Einstellungen und dann auf "Gespeicherte Daten und Spiel-/App-Einstellungen" > "Gespeicherte Daten (PS4)" > "Herunterladen oder aus Cloud-Speicher löschen" > Wählt den Reiter "In Konsolenspeicher herunterladen" > Wählt Final Fantasy VII Remake aus > Klickt auf "Download".