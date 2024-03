Final Fantasy 7 Rebirth-Director verspricht Patch, der den Performance-Modus reparieren soll

Final Fantasy 7 Rebirth kämpft im Performance-Modus mit einem unscharfen Bild und einigen anderen Problemen.

Final Fantasy 7 Rebirth ist da und kann auf ganzer Linie überzeugen, allerdings mit einer Ausnahme: Die Grafik macht im Performance-Modus einen sehr verwaschenen, unscharfen Eindruck und zum Beispiel wirken auch einige Schatten unpassend. Das soll bald aber der Vergangenheit angehören. Laut Game Director Naoki Hamaguchi befindet sich bereits ein Patch in Arbeit, der nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen soll.

Final Fantasy 7 Rebirth hat Probleme im Performance-Modus, aber Besserung naht

Darum geht's: Seit letzter Woche kann endlich der zweite Teil des großen Final Fantasy 7-Remakes gespielt werden. Die Neuauflage ist überaus gelungen und kommt bei Fans sowie Kritik gleichermaßen gut weg.

Im Video unten und im GamePro-Test zu Final Fantasy 7 Rebirth erfahrt ihr mehr:

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

Performance-Modus enttäuscht: Während Final Fantasy 7 Rebirth im Grafik-Modus ganz hervorragend aussieht, läuft das RPG dort leider nur mit 30 FPS. Wer das nicht mag, kann alternativ den Performance-Modus mit einer angenehmeren Bildwiederholrate von 60 FPS nutzen. Allerdings sieht das Spiel darin aber leider sehr unscharf aus. Die Details dazu könnt ihr hier nachlesen:

Besserung in Sicht: Laut einem Interview mit dem Final Fantasy 7 Rebirth-Game Director Naoki Hamaguchi müssen wir aber nicht bis in alle Ewigkeit mit dieser Grafik leben. Ganz im Gegenteil, ein Patch sei bereits in Arbeit und der soll sich unter anderem auch der grafischen Qualität des Performance-Modus sowie der Beleuchtung von Gesichtern widmen (via: One More Game).

Offenbar schon recht bald: Leider gibt es noch keine ganz konkreten Infos zu den sonstigen Inhalten des Updates oder dem Umfang. Auch zum Zeitplan verrät der FF7 Rebirth-Director noch nichts Genaues. Aber es gibt zumindest die Aussage, dass das Release-Datum des Patches "jetzt nicht mehr weit weg" sein dürfte.

Director bevorzugt Grafikmodus: In demselben Interview erklärt Naoki Hamaguchi, er bevorzuge auch in anderen Spielen den Grafikmodus. Einfach aus dem Grund, dass er gern die bessere Grafik sehe.

Das Problem mit dem verwaschenen, unscharfen Performance-Modus besteht schon eine ganze Weile. Bereits in der Demo vor Release sah Final Fantasy 7 Rebirth in dieser Version nicht besonders gut aus und Entwicklerstudio Square Enix hatte versprochen, das Problem anzugehen. Im fertigen Spiel gibt es aber auch nach der Veröffentlichung immer noch dieselben technischen Schwierigkeiten.

In welchem Modus spielt ihr Final Fantasy 7 Rebirth und was wünscht ihr euch am meisten von einem Patch?