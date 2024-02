Final Fantasy 7 Rebirth: Keine Sorge, die Grafik wird bessser - Square Enix verspricht Update für den Performance-Modus

Cloud sieht zwar im Grafikmodus ziemlich gut aus, im Performance-Modus lässt er aber noch zu wünschen übrig.

Lange dauert es nicht mehr, bis der zweite Teil des Remakes zu Final Fantasy 7 erscheint. Aktuell können Fans bereits mit der Demo in eines der Kapitel im Spiel schnuppern, allerdings gibt es daran auch Kritik. Und die bezieht sich nicht etwa auf den Inhalt, sondern die Grafik des Spiels, genauer gesagt den Performance-Modus. Jetzt hat Square Enix Besserung versprochen.

Darum geht's: Während Final Fantasy 7: Rebirth im Grafikmodus ziemlich schick aussieht, leidet die Qualität merklich im Performance-Modus. Viele Fans haben sich über die niedrige Auflösung und verschwommene Texturen beschwert, die ihnen die 60 fps im Gegenzug nicht wert sind.

Square Enix hat aber schnell reagiert und via X/Twitter einen Patch versprochen, der "Verbesserungen an der visuellen Qualität vornimmt, wenn der 'Performance-Modus' in den Grafikoptionen gewählt wird."

Wann kommt das Update für die FF7 Rebirth-Demo? Am 21. Februar

Der Patch erscheint damit am gleichen Tag, an dem die Demo ohnehin neue Inhalte bekommen soll. Ab dem 21. Februar könnt ihr nämlich neben der bereits enthaltenen Nibelheim-Sektion auch einen Teil der Junon-Region erkunden. Das soll euch einen besseren Eindruck davon geben, was ihr in den weitläufigeren Gebieten des zweiten Remake-Teils alles tun könnt.

Passend zum Release der Demo gab es auch einen neuen Trailer für Final Fantasy 7: Rebirth, der schon so einiges verrät:

4:07 Final Fantasy 7: Rebirth - State of Play-Trailer lässt uns den Release herbeisehnen

Weitere News zu FF7: Rebirth findet ihr auch hier:

Übrigens, nicht nur Demo-Spieler*innen können sich auf das grafische Upgrade mit dem Patch freuen. Die Änderungen sollen laut Square Enix auch ins fertige Spiel kommen. Mit dem Release am 29. Februar auf PS5 dürfte FF7: Rebirth also bereits mit einem verbesserten Performance-Modus erscheinen.

Was ist euch bei Final Fantasy 7 Rebirth wichtiger: Schicke Grafik oder eine flüssige Framerate?