Final Fantasy 7 Rebirth Spielzeit: Teil 2 ist noch größer als der Vorgänger und bietet fast 100h Inhalte

Wollt ihr alles in Final Fantasy 7: Rebirth sehen, seid ihr ordentlich lange beschäftigt.

In der September-Ausführung der State of Play zeigte Square Enix uns einen neuen Trailer samt Release-Termin zu Final Fantasy 7: Rebirth. Passend dazu veröffentlichten einige Entwickler, darunter auch Director Naoki Hamaguchi, Nachrichten via X (ehemals Twitter) an die Fans – was uns unter anderem neue Informationen zur Spielzeit liefert.

FF7 Rebirth bietet mehr Spielzeit als FF7 Remake

Der zweite Teil des FF7-Remakes wird sich wie der Vorgänger am Original entlanghangeln, aber auch ein paar Dinge anders oder gar neu machen. Scheinbar bekommen wir dieses Mal sogar noch mehr Inhalte, als in dem ohnehin schon großen Final Fantasy 7 Remake. Das lässt sich alleine schon aus einer neuen Nachricht von Hamaguchi herauslesen:

Während die Haupthandlung umfangreicher und ehrgeiziger ist als die der Vorgängerspiele, setzt FF7 Rebirth auch auf das Konzept der "freien Erkundung", mit fesselnden Geschichten, lustigen Minispielen, mächtigen Monstern und vielem mehr, das es auf der Weltkarte zu finden gibt. Wir hoffen, dass Sie diese Welt ausführlich erkunden werden, denn es warten fast 100 Stunden Abenteuer auf Sie.

Wie dürfen wir die 100 Stunden einordnen? Da Hamaguchi vorab viele Nebenbeschäftigungen als Beispiele nennt und es auch sonst ganz danach klingt, beziehen sich die 100 Spielstunden höchstwahrscheinlich auf einen 100-prozentigen Durchgang – also das absolvieren der Story als auch aller Nebenmissionen und sonstiger Aktivitäten.

Hier seht ihr den besagten neuen Trailer von der State of Play:

3:06 Final Fantasy 7 Rebirth - Der neue Trailer verrät das Releasedatum

Zum Vergleich: Für einen vollständigen Durchlauf von Final Fantasy 7 Remake brauchen wir laut HowLongToBeat im Schnitt 86 Stunden. Die Story alleine dauert an die 33 Stunden. Wie es bei Letzterem in FF7 Rebirth aussieht, wissen wir zwar noch nicht, aber wir dürfen sicherlich davon ausgehen, dass ein paar der zusätzlichen Stunden auch auf die Geschichte einzahlen.

Zumindest wäre es wünschenswert, wenn die extra Spielzeit nicht einfach nur durch Nebenaktivitäten kommt. Bereits im Vorgänger wurden die gerne als uninspirierte Beschäftigungstherapie kritisiert. Wir hoffen also, dass die gesteigerte Quantität auch mit gesteigerter Qualität zusammenhängt.

Final Fantasy 7 Rebirth ist der zweite Teil der Remake-Trilogy, die das original Rollenspiel von 1997 neu interpretiert. Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5. Ein Release auf dem PC ist aber durchaus denkbar, immerhin wurde Final Fantasy 7 Remake auch auf den PC portiert.

Was sagt ihr zur Spielzeit von FF7 Rebirth? Wollt ihr überhaupt noch so ein riesiges Rollenspiel, oder würde es auch weniger Spielstunden tun?