„Die PS5 wird sich wie ein Jet anhören“ - FF7 Rebirth-Fans machen sich drüber lustig, dass das RPG auf 2 Discs kommt

Der zweite Teil von Final Fantasy 7 erscheint auf zwei Discs.

Final Fantasy 7 Rebirth hat sich mit einem neuen Trailer auf dem Summer Game Fest zurückgemeldet. Das Open World-JRPG erscheint nicht mehr in 2023, sondern Anfang 2024. Zum Trost gab es neue Gameplayszenen aus dem Spiel zu sehen.

Mit der Verkündung des neuen Releasedatums erschien der Hinweis, dass das Rollenspiel auf zwei Blu-ray-Discs erscheint. Dadurch entwickelte sich „Two Discs“ innerhalb von wenigen Stunden zu einem neuen Trend in den sozialen Medien.

Final Fantasy 7 Rebirth auf zwei Discs: Ein Nostalgiekick für Fans

Eigentlich dürfte das für die Fans nichts Neues sein. Das originale Final Fantasy 7 Remake kam damals mit vier (später drei) Discs auf den Markt und auch das Remake zu Final Fantasy 7 erschien auf zwei Discs.

Allerdings handelte es sich hierbei um die PS- bzw. PS4-Version der Spiele. Die Discs der ehemaligen Konsolengenerationen konnten nicht so viel Speicherplatz bereitstellen wie die neuen Blu-ray-Discs der PS5.

Was bedeutet das? Die Discs der PS4 konnten bis zu 50 GB an Daten speichern, die PS5-Discs kommen schon auf 100 GB. Da Final Fantasy 7 Rebirth mit zwei Discs kommt, wird das Spiel größer sein als 100 GB. Das ist vermutlich auch der Grund, wieso der Titel nicht mehr für PS4 erscheinen wird.

Muss ich mitten im Spiel die Disc tauschen? In der PS1-Ära war es noch üblich, bei bestimmten Abschnitten der Story die Disc zu wechseln. Doch seit der PS4 ist das nicht mehr nötig.

Viele andere Spiele wie Red Dead Redemption 2 und The Last of Us Part 2 kamen ebenfalls auf zwei Discs. Bei ihnen diente eine Disc zur reinen Installation, die andere wurde dann fürs Spielen genutzt. Somit mussten die Discs nicht mehr mitten im Spiel ausgewechselt werden.

Fans reagieren mit Humor

In den sozialen Medien ist der Release auf zwei Discs ein heißes Gesprächsthema in der Community. Einige Fans fühlen sich in die Zeit von damals versetzt und freuen sich schon auf den doppelten Disc-Release:

Andere machen sich Sorgen darüber, dass das Laden des gewaltigen Datenpakets dazu führt, dass die PS5-Konsole zum Jet mutiert:

Andere machen sich darüber lustig, dass so etwas auf der PS3 nicht passiert wäre. Zur PS3-Ära wurden nämlich die doppelt beschichteten Blu-rays beworben, die einen Wechsel der Discs unnötig machten.

Andere spinnen verrückte Theorien: Die beiden Discs könnten für unterschiedliche Zeitlinien stehen. Eine für Zack, die andere für Cloud.

So oder so freuen sich viele der Spieler*innen auf den Release von Final Fantasy 7 Rebirth und sind froh, dass sie überhaupt etwas Neues zum Spiel zu sehen bekamen. Wir dürfen uns also nun auf Anfang 2024 freuen, wenn das JRPG exklusiv für PS5 erscheint.

Was haltet ihr vom Release auf zwei Discs? Hättet ihr lieber einen kleineren Umfang oder ist euch die Anzahl der Discs egal?