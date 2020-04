Im Laufe der Geschichte von Final Fantasy 7 Remake trefft ihr auf den Untergrund-Boss Don Corneo. Der veranstaltet ein Casting, um seine zukünftige Geliebte zu finden – Aerith, Tifa und Cloud stehen ihm zur Auswahl.

Insgesamt gibt es 9 verschiedene Kleider, die ihr nutzen könnt um euch in Schale zu werfen. Wir erklären euch, was genau ihr tun müsst, um alle zu freizuschalten.

Wann findet das Casting statt?

Die Geschichte rund um Don Corneo spielt in Kapitel 9. Zum Casting kommt es ganz automatisch kurz vor Ende des Kapitels. Um alle Kleider freizuschalten, müsst ihr allerdings bereits in vorangegangenen Kapiteln bestimmte Dinge erledigt und Entscheidungen getroffen haben.

Tifa, Aerith und Cloud verfügen jeweils über 3 verschiedene Kleider, die sie während der Brautschau tragen können. Tifas Outfits könnt ihr in Kapitel 3 freischalten, Aeriths in Kapitel 8 und Clouds in Kapitel 9.

Achtung: Ihr könnt pro Spieldurchlauf nur ein Kleid pro Charakter bekommen. Um die anderen zu erlangen, müsst ihr die entsprechenden Kapitel nach Abschluss der Story wiederholen und komplett beenden, damit der Fortschritt gespeichert wird.

Tifas Kleider - Kapitel 3

Der Weg zu Tifas Kleidern ist immer gleich: Beendet in Kapitel 3 zuerst alle 6 Alleskönner-Aufträge. Dadurch schaltet ihr einen Dialog zwischen Cloud und Tifa frei, in dem ihr euch für eines der 3 Kleider entscheiden könnt. Je nachdem, wozu ihr Tifa in der Szene ratet, erhaltet ihr Folgendes:

Blaues Kleid: Wählt hierfür die Antwort "Nichts Seltsames"

Wählt hierfür die Antwort "Nichts Seltsames" Chinesisches Kleid: Wählt hierfür die Antwort "Was Kämpferisches"

Wählt hierfür die Antwort "Was Kämpferisches" Kimono: Wählt hierfür die Antwort "Was Exotisches"

Ihr solltet euch zunächst für die zweite oder dritte Option entscheiden, denn "Nichts seltsames" ist die automatische Auswahl, wenn ihr nicht alle Nebenquests erledigt und den Dialog somit nicht freischaltet.

Aeriths Kleider - Kapitel 8

Welches Kleid Aerith beim Casting trägt, hängt davon ab, wie viele Nebenquests ihr in Kapitel 8 erledigt habt.

Einfaches Kleid: Wenn ihr maximal 2 Nebenquests absolviert habt, trägt Aerith dieses Kleid.

Wenn ihr maximal 2 Nebenquests absolviert habt, trägt Aerith dieses Kleid. Pinkes Kleid: Erledigt ihr 3 bis 5 Nebenquests, winkt euch das pinke Kleid.

Erledigt ihr 3 bis 5 Nebenquests, winkt euch das pinke Kleid. Elegantes, rotes Kleid: Sind alle 6 Nebenquests gemeistert, tritt Aerith in diesem prächtigen Ballkleid auf.

Clouds Kleider - Kapitel 9

Bei Cloud wird die Sache ein wenig komplizierter. Hier hängt die Wahl des Outfits nicht nur von einer bestimmten Anzahl von erledigten Quests ab, sondern davon, welche Nebenaufgaben genau ihr macht. Manche der Nebenmissionen in Kapitel 9 schließen einander nämlich aus.

Aber keine Sorgen, wir haben bereits einen Guide für alle Nebenmissionen für euch zusammengestellt. Dort erfahrt ihr genau, wie ihr alle relevanten Quests freischalten könnt. Also zurück zu Clouds Kleidern:

Lila-Weißes Kleid: Ignoriert Johnny am Anfang des Kapitels und geht stattdessen zu Chocobo Sam. Er möchte einen Münzwurf mit euch machen. Ratet nicht, sondern sagt ihm, dass ihr kein Interesse an dem Spiel habt. Geht dann zu Madam M und gönnt euch eine Premium-Massage für 3.000 Gil. Beendet schließlich die Nebenquests "Brennende Schenkel", "Wenn sich zwei Streiten" und "Vereitelte Rache".

Ignoriert Johnny am Anfang des Kapitels und geht stattdessen zu Chocobo Sam. Er möchte einen Münzwurf mit euch machen. Ratet nicht, sondern sagt ihm, dass ihr kein Interesse an dem Spiel habt. Geht dann zu Madam M und gönnt euch eine Premium-Massage für 3.000 Gil. Beendet schließlich die Nebenquests "Brennende Schenkel", "Wenn sich zwei Streiten" und "Vereitelte Rache". Schwarz-Blaues Kleid: Folgt Johnny zu Beginn des Kapitels und beantwortet seine Frage mit "Ja". Entscheidet euch bei Chocobo Sams Münzwurf für eine Seite, welche ist egal. Nehmt bei Madam M dieses Mal nur die Billig-Massage für 100 Gil. Erledigt dann die Nebenmissionen "Brennende Schenkel", "Ein Körper wie Dynamit" und "Atemlos durch die Nacht".

Folgt Johnny zu Beginn des Kapitels und beantwortet seine Frage mit "Ja". Entscheidet euch bei Chocobo Sams Münzwurf für eine Seite, welche ist egal. Nehmt bei Madam M dieses Mal nur die Billig-Massage für 100 Gil. Erledigt dann die Nebenmissionen "Brennende Schenkel", "Ein Körper wie Dynamit" und "Atemlos durch die Nacht". Schwarzes Kleid: Schließt einfach im gesamten Kapitel keine einzige Nebenquest ab.

Und das sind alle freispielbaren Kleider in Final Fantasy 7 Remake. Habt ihr alle abgegrast, erhaltet ihr dafür außerdem noch die Trophäe "Du kannst alles tragen".

Welches Kleid gefällt euch am besten?