Final Fantasy 7 hat Spezial-Kampfmodus, bei dem ihr kaum etwas macht

In Final Fantasy 7 Remake müssen wir unsere Gegner nicht zwingend in Echtzeit verprügeln. Das Kampfsystem der Neuauflage können wir außerdem in einen Classic-Mode umstellen, der sich insbesondere an Fans des Originals richtet (oder an all diejenigen, die es lieber eine Nummer ruhiger angehen wollen).

Das sind die zwei Modi des Kampfsystems von FF7 Remake

Während der Tokio Game Show 2019 spielte Producer Yoshinori Kitase FF7 Remake live vor dem Publikum und erklärte dabei unter anderem, was hinter dem Classic-Modus steckt.

Dafür rufen wir uns aber am besten noch einmal in Erinnerung, wie das Standard-Echtzeit-Kampfsystem des Remakes funktioniert.

So funktioniert das Echtzeit-Kampfsystem von FF7 Remake (Standard)

Dem action-geladenen Echtzeit-Kampfsystem von FF7 Remake haben wir im Rahmen der E3 2019 einen umfangreichen Artikel gewidmet, deshalb hier die Kurzversion:

Kämpft ihr im Standard-Modus, greift ihr eure Gegner per Knopfdruck in Echtzeit an. Dadurch füllt sich eure ATB-Leiste - ist sie voll, könnt ihr eine Zeitlupe (Tactical Mode) aktivieren, um Spezial-Attacken wie Zauber auf eure Gegner zu feuern.

Hier habt ihr volle Kontrolle über das Geschehen - anders als im Classic Mode.

So funktioniert der Classic-Mode

Aktiviert ihr den Classic-Mode, schalten sich alle Standard-Attacken (also beispielsweise einfache Schwerthiebe von Cloud) auf automatisch um und die ATB-Leiste füllt sich von alleine. Ihr steuert dann zwar immer noch euren jeweiligen Helden, müsst aber nicht mehr direkt angreifen.

Das einzige was ihr tun müsst? Sobald die ATB-Leiste gefüllt ist, müsst ihr (ähnlich wie im Original) eine Aktion auswählen, also beispielsweise einen Zauber, eine Fähigkeit oder einen mächtigen Limit Break-Angriff.

Was gibt's sonst noch neues zu FF7 Remake?

Auf der TGS 2019 wurde vor einigen Tagen ein neuer Trailer zu FF7 Remake enthüllt, der uns unter anderem einen Blick auf die Turks werfen lässt:

Final Fantasy 7 Remake erscheint in mehreren Episoden. Teil 1 des Mammut-Rollenspielprojekts kommt am 3. März 2020 für PS4 auf den Markt.

Welchen Modus des Kampfsystems werdet ihr wählen? Classic oder Echtzeit?