Um den Release des Final Fantasy 7-Remakes herrscht nach der E3 2019 gerade viel Verwirrung. Ursprünglich wurde die Neuauflage 2015 angekündigt, als Episoden-Spiel. Das hat sich auch nicht geändert. Das, was im März 2020 in den Handel kommt, ist lediglich der erste Part. Nicht einmal die Entwickler selbst wissen, wie viele Teile es insgesamt werden.

Fest steht, dass die erste Episode lediglich die Geschehnisse in der Stadt Midgar behandelt, das allerdings dafür viel tiefer und komplexer, als im Original. Der Midgar-Abschnitt umfasst im PS1-Klassiker jedoch nur wenige Stunden am Anfang. Es fehlt also wirklich viel Inhalt bis zum Finale.

Da allein dieser Abschnitt bereits vor vier Jahren angekündigt wurde, liegt die Befürchtung nahe, dass es ewig dauern könnte, bis das Remake-Finale erscheint. Die Entwickler wollen diese Sorge ein wenig entschärfen und beantworten auf Twitter einige Fragen.

“Due to the work already done on the first game we anticipate development of the second game to be more efficient. We have our own internal schedule and plan, but for now we’d like to focus our information on the first game in the project.” [4/5]