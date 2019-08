Fire Emblem-Fans lieben eine NPC-Wache & wollen sie endlich rekrutieren

Im Kern mag die Fire Emblem-Reihe ein Taktik-RPG sein, wo es in erster Linie darum geht, auf Schlachtfeldern clevere Entscheidungen zu treffen. Aber mindestens genauso sehr geht es auch um das Kennen- und manchmal auch Liebenlernen der eigenen Einheiten. Was aber tun, wenn der beste Charakter gar nicht zur Verfügung steht?

Fire Emblem: Three Houses

Diese Kämpfer braucht ihr unbedingt

"Nothing to report!"

In Fire Emblem: Three Houses gibt es einen großen Cast an Verbündeten und Freunden, denen wir näher kommen dürfen und die wir für unsere Zwecke gewinnen können. Aber anstatt zwischen Edelgard, Dimitri und Claude zu wählen, wünschen sich viele Spieler eigentlich einen anderen Charakter: die namenlose Wache am Eingang von Garreg Mach.

Jedes Mal wenn wir uns dazu entscheiden die Akademie zu untersuchen und durch die gepflasterten Straßen zu laufen, landen wir irgendwann am Eingang der Festung und treffen auf eine besonders liebenswerte, weil erfrischend enthusiastische Wache. Der NPC hat weder einen größeren Zweck für die Geschichte, noch versteckt sich da ein besonderes Gesicht hinter dem Helmvisier.

Die Wache ist lieb, immer von allem begeistert, stets bemüht und zudem ein großer Fan von uns. Bei jeder Begegnung berichtet er uns, was er interessantes oder verdächtiges gesehen hat - ganz egal wie banal das manchmal sein kann.

Und genau deswegen wollen ihn viele Spieler in ihrem Team haben:

Denn gemeinsam kochen geht nur mit "echten" Charakteren:

Und vielleicht ist es ja mehr als nur Freundschaft:

#FEThreeHouses gatekeeper npc PLEASE let me go with you pic.twitter.com/7MCdTkIa2l — max @ 3h ?? (run 1) (@beantician) August 2, 2019

Habt ihr auch ein Auge auf die Wache geworfen?