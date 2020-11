Der Nintendo eShop hat heute unter dem Namen "Cyber-Angebote" einen großen Sale gestartet, in dem ihr über 300 Spiele für die Nintendo Switch günstiger bekommt. Darunter befinden sich große AAA-Titel, die es nur auf der Switch gibt, ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. Die Deals laufen noch bis zum 3. Dezember. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Wer lieber selbst stöbern möchte, findet die Liste aller Angebote hier:

Cyber-Angebote im Nintendo eShop

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Die Switch-Version von The Legend of Zelda: Link's Awakening ist ein gleichermaßen hübsches wie niedliches Remake des Game-Boy-Klassikers. Auch wenn die Technik komplett neu ist und wir nun 3D-Grafik geboten bekommen, hat sich an der Perspektive nicht viel geändert: Wir steuern Link weiterhin von oben. Auch sonst bleibt das Remake dem Original im Wesentlichen treu: Wir erforschen eine kompakte, aber sehr abwechslungsreiche Spielwelt von der Wüste bis zum Zauberwald. Das Gameplay folgt der bewährten Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen, für die die Zelda-Reihe bekannt ist.

The Legend of Zelda: Link's Awakening statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Astral Chain

GamePro-Wertung: 88 Punkte

In Astral Chain ziehen wir mit einer Spezialtruppe in den Kampf gegen riesige Monster aus einer anderen Dimension, die wir nur mit einer neuartigen Waffe, der namensgebenden Astral Chain, bezwingen können. In den innovativen Kämpfen müssen wir dazu im Grunde zwei Charaktere gleichzeitig steuern, um die Monster einzukreisen und zu fesseln. Astral Chain ist aber nicht nur ein Actionspiel: In den Erkundungsphasen müssen wir zuerst richtige Polizeiarbeit leisten, um unsere Feinde überhaupt aufzuspüren. Dem Studio Platinum Games (Bayonetta, Nier: Automata) ist es sehr gut gelungen, die verschiedenen Genres zu verschmelzen.

Astral Chain statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Xenoblade Chronicles 2

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Das riesengroße Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 entführt uns in eine wunderschöne, frei erkundbare Fantasy-Welt, in der gigantische Titanen den Himmel durchkreuzen. Neben der Spielwelt können auch die spannende Story und die liebenswerten Charaktere von Anfang an überzeugen. Das komplexe Kampfsystem erfordert allerdings einige Stunden Einarbeitungszeit. Hat man diese Hürde einmal gemeistert, motiviert es dafür umso mehr. Auch die enorme spielerische Freiheit trägt dazu bei, dass man in Xenoblade Chronicles 2 weit über 100 Stunden verbringen kann.

Xenoblade Chronicles 2 statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Fire Emblem: Three Houses

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Fire Emblem: Three Houses ist ein Rundentaktikspiel, das nicht nur spannende und fordernde Kämpfe bietet, sondern auch mit einer fesselnden Story und aufwendig inszenierten Anime-Zwischensequenzen punkten kann. Wir befinden uns in einer Akademie, die genau in der Mitte zwischen drei mächtigen Reichen liegt. Hier wählen wir eines der drei Häuser, die alle ihre Vor-und Nachteile haben, und bilden fortan als Klassenlehrer unsere Schüler aus. Dabei müssen wir sie auf zahlreiche Gefahren vorbereiten, die sowohl außerhalb als auch innerhalb der Akademie auf sie warten. Der Schulalltag ist hier nämlich alles andere als leicht.

Fire Emblem: Three Houses statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Dragon Ball FighterZ

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Dem Fighting Game Dragon Ball FighterZ gelingt es, trotz 3D-Modellen den Look der Anime-Vorlage perfekt einzufangen. Obwohl wie in der Serie ein wahres Effektfeuerwerk abgebrannt wird, bleibt das Kampfgeschehen stets übersichtlich und selbst für Genre-Neulinge gut lesbar. Für taktischen Tiefgang sorgen die aus drei Kämpfern bestehenden Tag Teams. Um Attacken optimal zu kontern, müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen Fighter wechseln. Dank einer Singleplayer-Kampagne, in der wir selbst den Weg zum finalen Bosskampf wählen, lohnt sich der Kauf auch für Solisten.

Dragon Ball FighterZ statt 59,99€ für 9,59€ im Nintendo eShop

God Eater 3

God Eater 3 ist ein Action-Rollenspiel, in dem ihr es als Teil einer Spezialeinheit mit riesigen, gottähnlichen Monstern aufnehmt. Dabei sammelt ihr jede Menge Beute und Crafting-Material, um bessere Ausrüstung zu bekommen und gegen noch stärkere Monster antreten zu können. Dieses Prinzip mag stark an Monster Hunter erinnern, das komplexe und motivierende Kampfsystem mit seinen zahlreichen Kombos und Spezialfähigkeiten wirkt aber durchaus eigenständig und auch beim Gegner-Design ist das hübsche Anime-Spiel kreativ. Die Story ist hingegen zweitrangig.

God Eater 3 statt 59,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Dragon Quest Builders 2

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Wie der Name schon andeutet, geht es in Dragon Quest Builders 2 nicht zuletzt ums Bauen und Craften. Trotzdem darf man sich den Nachfolger des Überraschungshits aus 2016 nicht wie einen bloßen Minecraft-Klon vorstellen. Tatsächlich handelt es sich trotz des kreativen Freiraums, den uns die Bau-Mechaniken lassen, in erster Linie um ein storybasiertes Action-Rollenspielen. Gerade in Bezug auf die Menge der Quests und die Komplexität der Handlung hat Dragon Quest Builders 2 im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich zugelegt. Außerdem gibt es nun mehr Farming, wodurch eine starke Prise Harvest Moon ins Spiel kommt.

Dragon Quest Builders 2 statt 59,99€ für 35,99€ im Nintendo eShop

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Im Action-Platformer Donkey Kong Country: Tropical Freeze hüpfen wir durch sechs kreativ gestaltete Inselwelten, von der Berglandschaft bis zum Mangrovien-Dschungel. Nicht zuletzt die detailverliebten Hintergründe hauchen den Spielwelten Leben ein, während das ideenreiche Leveldesign für spielerische Abwechslung sorgt. Das ursprünglich für die Wii U entwickelte Spiel wurde sehr gut auf die Nintendo Switch portiert. Mit dem Funky Mode gibt es sogar einen neuen Modus. Hier spielen wir den neuen Charakter Funky Kong, der mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet ist und dadurch den teils sehr hohen Schwierigkeitsgrad im normalen Modus deutlich senkt.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

The Outer Worlds

GamePro-Wertung: 83 Punkte

The Outer Worlds ist ein farbenfrohes Science-Fiction-RPG von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas), das nicht zuletzt durch seinen makabren Humor punktet. Wir finden uns in einer dystopischen Zukunftsvision wieder, in der alle Macht von Großkonzernen ausgeht und das Gesetz des Marktes über allem anderen steht. Hier erkunden wir Gebiete auf verschiedenen Planeten und schaffen uns auf einer dicht bevölkerten Raumstation Freunde und Feinde. The Outer Worlds lebt dabei weniger vom Gameplay als vielmehr von der Spielwelt, den schrägen Charakteren und der spannenden Story.

The Outer Worlds statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Bei Crash Team Racing: Nitro-Fueled handelt es sich um das Remake eines Klassikers unter den Kart Racern, das unter anderem durch seinen Umfang und die Vielfalt der Spielmodi überzeugt. Von Cup-Rennen über Time Trial bis hin zu Capture the Flag und Last Kart Standing ist alles dabei. Im Vergleich zum Original gibt es neben hübscher Grafik zusätzliche Strecken und Karts. Fast unverändert übernommen wurde hingegen der storybasierte Abenteuermodus, in dem wir in verschiedenen Welten Rennen austragen, um schließlich den Bösewicht Nitros Oxide herauszufordern. Natürlich können wir dabei, wie üblich bei Kart Racern, auf zahlreiche Power Ups zurückgreifen.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled statt 39,99€ für 20€ im Nintendo eShop