Im Nintendo eShop könnt ihr gerade beim Kauf bestimmter digitaler Spiele für die Nintendo Switch die doppelte Menge an Goldpunkten einsacken. Die Aktion läuft noch bis zum 12. August, wobei bis zum 30. Juli jeden Donnerstag drei neue Spiele dazukommen. Bis jetzt gibt es die doppelten Goldpunkte für folgende sechs Titel:

Die Übersicht über die Aktion und alle darin enthaltenen Spiele findet ihr hier:

Doppelte Goldpunkte beim Kauf von Switch-Spielen im Nintendo eShop

Was sind Goldpunkte?

Bei jedem Spielekauf im Nintendo eShop erhaltet ihr Goldpunkte, die ihr verwenden könnt, um beim Kauf des nächsten Spiels einen Rabatt zu bekommen. Normalerweise bekommt ihr bei digitalen Spielen Goldpunkte im Wert von bis zu 5 Prozent des Kaufpreises, wobei ein Goldpunkt einem Cent entspricht. Während der Aktion wird die Menge der Goldpunkte auf bis zu 10 Prozent des Kaufpreises verdoppelt.

Holt ihr euch beispielsweise jetzt die Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals Definitive Edition für 59,99 Euro, so bekommt ihr dafür 600 statt der üblichen 300 Goldpunkte, die ihr beim nächsten Spielekauf für einen Rabatt von 6 Euro eintauschen könnt. Mehr Infos zum Goldpunkte-System des Nintendo eShop gibt's hier:

So funktionieren die Goldpunkte im Nintendo eShop

Was bieten die Spiele der Aktion?

Für den Fall, dass ihr nun neugierig geworden seid, euch unter den bisher in der Aktion enthaltenen Titeln aber nicht viel vorstellen könnt, geben wir hier einen kurzen Überblick darüber, was die sechs Switch-Spiele zu bieten haben:

Dragon Quest XI S Definitive Edition

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Bei Dragon Quest XI handelt es sich um ein großes JRPG alter Schule, mit rundenbasierten Kämpfen, buntem Anime-Look und einer Story, die auf den ersten Blick klischeehaft wirken mag, aber im weiteren Verlauf komplex und spannend wird. Die Definitive Edition für die Nintendo Switch kommt mir vielen Extras, beispielsweise mit einem nostalgischen 16-Bit-Modus, zusätzlichen Missionen in alten Dragon-Quest-Welten und einem orchestralen Soundtrack.

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals Definitive Edition im Nitnendo eShop

Layton's Mystery Journey

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre ist ein Adventure im hübschen Zeichentrick-Look. Wir begleiten die junge Detektivin Katrielle auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater, dem berühmten Professor Layton, und besuchen dabei einige der größten Sehenswürdigkeiten Londons. Das Gameplay ist eine Mischung aus kleinen Minispielen und teils recht anspruchsvollen, aber niemals frustrierenden Rätseln.

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre im Nintendo eShop

Snipperclips

Snipperclips ist ein hervorragendes Spiel für den lokalen Couch-Koop. Ihr übernehmt die Kontrolle über zwei Papierfigürchen, die sich gegenseitig zuschneiden müssen, um kleine Rätsel zu lösen. Um einen Ballon platzen zu lassen, braucht beispielsweise eine der Figuren eine Spitze. Um einen Ball aufzufangen, braucht sie eine Mulde auf dem Kopf. Die Kürze der Levels macht Snipperclips zudem zu einem idealen Spiel für Zwischendurch.

Snipperclips im Nintendo eShop

Fire Emblem: Three Houses

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Im Rundentaktikspiel Fire Emblem: Three Houses befinden wir uns in einer Militärakademie, die genau in der Mitte zwischen drei mächtigen Reichen liegt. Wir wählen eines der drei Häuser und bereiten die Schüler unseres Reiches fortan so gut wie möglich auf künftige Schlachten vor. Three Houses bietet dabei nicht nur fordernde Kämpfe, die viel taktisches Geschick verlangen, sondern auch eine spannende Story mit gut geschriebenen Dialogen und aufwendigen Zwischensequenzen im Anime-Stil.

Fire Emblem: Three Houses (Preis: 59,99€)

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging

Wie der Name schon nahelegt, geht es in Dr. Kawashimas Gehirnjogging vor allem darum, den eigenen Verstand auf Trab zu halten. Neben Aufgaben, die man so ähnlich schon aus den Vorgängern für den Nintendo 3DS kennt, gibt es in der Switch-Version auch neue Übungen, die die Bewegungssteuerung der Joy-Cons nutzen. Auch ein lokaler Multiplayer ist dabei, in dem ihr euren Intellekt an dem eurer Freunde und Familie messen könnt.

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging (Preis: 26,99€)

The Elder Scrolls V: Skyrim

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Zum großen Rollenspiel-Klassiker Skyrim braucht man wohl nicht mehr viel zu sagen. Der fünfte Teil der Elder-Scrolls-Reihe begeisterte schon auf mehreren Konsolengenerationen seine Spieler durch seine riesige und dennoch detaillierte Open World, mit deren Erkundung man viele Tage und Nächte verbringen kann. Dank der Version für Nintendo Switch geht das nun erstmals auch unterwegs.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Preis: 59,99€)