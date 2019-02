Fire Emblem: Three Houses - Nintendo zeigt erstes Gameplay zum großen Taktik-RPG

Mit Fire Emblem: Three Houses feiert das kultige Taktik-RPG aus dem Hause von Intelligent Systems sein Debüt auf der Nintendo Switch. Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct wurden erstmals Gameplay und weitere Story-Infos zum Exklusiv-Titel enthüllt. Außerdem kennen wir jetzt den endgültigen Release-Termin.

Fire Emblem: Three Houses - Gameplay, Story & mehr

Harry Potter meets Fire Emblem: In Fire Emblem: Three Houses geht es um eine Akademie, in der Soldaten aus drei verschiedenen Nationen ausgebildet werden. Jede Nation bildet dabei ein eigenes Haus in der Akademie, wodurch das Setting nicht von ungefähr an Harry Potter und Hogwarts erinnert.

Der Spieler muss sich für eines der drei Häuser (Black Eagles, Blue Lions, Golden Deer) entscheiden, das jeweils von einem Vertreter der jeweiligen Nation angeführt wird. Dort agieren wir als Mentor sowie Lehrer und müssen die Soldaten ausbilden und für große Gefechte vorbereiten.

Das Gameplay orientiert sich an den Vorgängern, allerdings ist der Look nun deutlich realistischer gehalten. Außerdem sind auch Duell-Kämpfe möglich, die rundenbasiert ablaufen. Auch Romanzen und Permadeath - zwei der wichtigsten Merkmale der Reihe - sind wieder mit dabei.

Der ursprüngliche Releasezeitraum im Frühjahr 2019 konnte laut Nintendo nicht eingehalten werden und die Entwickler bekommen ein paar Monate mehr Zeit.

Fire Emblem: Three Houses erscheint jetzt am 26. Juli exklusiv für die Nintendo Switch.